Buen Fin 2023: ¿Cómo afectará la inflación en las compras del Buen Fin en Jalisco?

El Buen Fin de 2023 se realizará del viernes 17 de noviembre al lunes 20 del mismo mes. En esta edición se espera que una participación de casi 14 mil negocios en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Solo en el municipio central, se espera que las ventas asciendan a más de cinco mil 400 millones de pesos, según la estimación de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO).

Hay ciertos factores económicos y sociales que se pondrán en juego en esta temporada comercial. Por ejemplo, de entre las situaciones positivas se encuentra el estado del peso frente al dólar, el bajo precio de la divisa americana permitirá a los consumidores adquirir productos importados a costos más cercanos a su economía.

Sin embargo, hay condiciones que no favorecerán las posibilidades de los participantes. El Banco de México cuenta con una inflación nacional del 3 por ciento. Para el caso de Jalisco, esa cifra se encuentra en 5.37 , un porcentaje mucho más grande que el del resto del país.

La situación inflacionaria puede provocar ventas a sobreprecio, afectando la economía familiar. La forma de medir la situación económica es poniendo las cifras en retrospectiva frente a la canasta básica. Actualmente, las personas necesitan adquirir 1.85 salarios mínimos para poder consumir de forma total los 123 artículos.

Si las necesidades básicas no están cubiertas, la participación en estas temporadas comerciales, no es posible. De entre el 25 y el 28% de la población no cuenta con ingresos superiores a un salario mínimo. Por ello, El Buen Fin 2023 podrá provocar endeudamientos en los bolsillos de los jaliscienses.

