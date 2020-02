Brindan capacitación para hacer sustentable el sector agroalimentario

Con el fin de aprovechar mejor los recursos naturales en el sector agroalimentario, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) en conjunto con C Minds, realizarán un programa de capacitación de instrumentos para aportar soluciones y lograr un desarrollo productivo más sustentable.

Por ello se apoyará con una beca de cien por ciento a 75 pequeñas y medianas empresas que se filtraran en cuatro etapas para que en la última, que consta de un viaje a Nueva York para la vinculación con otros actores, sean tres.

Esto, como parte del programa de especialización, asesoría, vinculación y certificación del talento de empresas del sector agropecuario sobre sustentabilidad, competitividad e innovación tecnológica, que tendrá una duración de seis meses y tendrá una inversión de 1.8 millones de pesos.

De acuerdo con el coordinador general estratégico de Desarrollo y Crecimiento Económico, Alejandro Guzmán Larralde para seleccionar a las empresas se tomaron en cuenta requisitos como tener bases en el uso de tecnología y producción sustentable. Además de cumplir con la normatividad en materia ambiental.

Y, aunque buscarían que algunas empresas que vierten sus desechos al Río Santiago participen, aún no se tienen identificadas cuántas y cuáles serían.

Además, indicó que, por ser el estado que más aporta en cuanto al desarrollo agroalimentario, Jalisco tiene que ser el primero en cambiar los paradigmas y sistemas de producción que camine hacia los tres objetivos del desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): ser rentable, con el mínimo impacto social y ambiental.

Por su parte, la directora general de Innovación, Desarrollo Empresarial y Social, Nora Martin Galindo de la SICyT, destacó que con estos cursos y talleres se les hará un ''traje a la medida'' a las empresas para saber lo que necesitan para llevarlos a un nivel superior, además que buscan que estas lleven su conocimiento a empresas más pequeñas.

''Necesitamos tener este 'pool' de empresas que van más avanzadas y que se conviertan en embajadores en el tema y que nos ayuden a permear en empresas que tienen un menor desarrollo en estos componentes'', señaló.

Constanza Gómez-Mont, presidenta y fundadora de C Minds -agencia promotora de la innovación en México-, agregó que ''no hay duda que una empresa que no le invierta a estos temas no va a poder ser competitiva ni podrá sobrevivir por las tendencias internacionales, la competencia y los nuevos mercados''.

