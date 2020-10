Botón de Emergencia sería desastroso: Coparmex Jalisco

El Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex) manifestó esta tarde su preocupación por que se aplique nuevamente el botón de emergencia para evitar contagios del COVID-19.

Carlos Villaseñor, presidente de Coparmex, dijo que aplicar el botón frenaría la economía y sería el tiro de gracia para muchas empresas que sobrevivieron a los primeros meses de la pandemia.

“Para las empresas sería desastrozo, apenas se están queriendo reactivar, hemos visto el trabajo que nos ha costado la reactivación económica y un nuevo freno a esto pondría en terapia intensiva a las empresas”, dijo.

No obstante reconoció que los contagios se han incrementado en Jalisco por lo que es necesario redoblar esfuerzos para cuidarse.

“El tema de contagios se elevó, pero no la ocupación hospitalaria, ¿qué está pasando? Que hay un sector joven que se está enfermando, pero no son propensos a que se les agrave la enfermedad y no requieren hospitalización, pero los contagios ahí están”.

Finalmente hizo un llamado a la sociedad a mantener la sana distancia, utilizar el gel antibacterial y el cubrebocas para evitar aumentos de contagios de COVID-19.

LS