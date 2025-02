Beca Rita Cetina: ¿Qué pasa si no puedo llevar a mi hijo el día de la entrega de tarjetas?

Desde este miércoles 5 de febrero y hasta el 28 de marzo, se realizará la entrega de tarjetas del Banco de Bienestar a las cuales se depositarán los montos de la Beca Rita Cetina.

Durante ese periodo se realizarán las asambleas al interior de las secundarias públicas , a las cuales deben asistir la madre, padre o tutor de cada alumna y alumno.

Si es tu caso, recuerda llevar copia de los siguientes documentos:

Madre, padre o tutor:

Identificación oficial vigente (también hay que mostrar la original)

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

CURP

Becaria o becario:

Acta de nacimiento

CURP

En cada plantel se avisará cuándo se realizará la entrega de las tarjetas bancarias, para que madres y/o padres puedan ir ese día.

Junto con la tarjeta, recibirás un acuse de entrega que es muy importante guardar bien para cualquier futura aclaración.

Además, las y los servidores de la educación encargados de la entrega de las tarjetas también te tomarán fotografías, en las cuales no debes salir con lentes oscuros ni gorra.

¿Qué pasa si no puedo llevar a mi hijo o hija?

Si por algún motivo, tu hijo o hija no puede ir ese día a la escuela, no hay problema; no es necesaria su presencia para el trámite.

En caso de que tú no puedas acudir a recoger la tarjeta del Banco del Bienestar, deberás ir a la Sede Auxiliar de Representación Estatal más cercana a la escuela de tu hija o hijo para solicitarla y recibirla después.

Este 2025, cada familia recibirá mil 900 pesos bimestrales y en caso de que tengan a más de un alumno o alumna en secundaria, tendrán 700 pesos adicionales por cada uno o una de ellas; todo de forma directa a su tarjeta del Banco del Bienestar.

MV