Beca Rita Cetina: ¿Qué hacer si no recogí mi tarjeta el último día de entrega?

El objetivo de la beca Rita Cetina es brindarles la oportunidad a los estudiantes de nivel secundaria en México para continuar con sus estudios sin ningún obstáculo económico, brindándoles un apoyo bimestral de 900 pesos y permitiéndoles finalizar esta etapa de su formación académica.

El registro para poder ser beneficiario a esta beca inició en noviembre pasado y finalizó en diciembre.

La entrega de las tarjetas Bienestar, donde se depositaría el apoyo económico, se llevó a cabo en los planteles donde estudia cada estudiante beneficiario a esta beca , por lo cual los padres de familia podían recoger dicha tarjeta en los meses de febrero y marzo para recoger la tarjeta Bienestar.

¿Qué pasa si no recogí mi tarjeta Bienestar el último día de entrega?

Si fuiste uno de los beneficiarios que por alguna circunstancia no pudo acudir a recoger la tarjeta Bienestar para el apoyo económico de la beca Rita Cetina, no te preocupes, ya que mediante un comunicado oficial del Gobierno de México se dio a conocer que "nadie se quedaría sin beca". Aquellas personas que no fueron por la entrega de la tarjeta Bienestar pueden solicitar una reprogramación y acudir por el plástico.

¿Cómo puedo obtener la tarjeta Bienestar?

Para saber dónde se ubica cada sede, se puede consultar en el Directorio de las Oficinas de la SARE de la Coordinación Nacional de Becas, el cual puedes encontrar aquí

En dichas oficinas, el SARE te informará la fecha para poder recoger la tarjeta Bienestar para la Beca Rita Cetina. Es fundamental realizar el proceso lo antes posible , ya que se podría retrasar la entrega del plástico y futuros pagos de la beca.

