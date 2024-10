Beneficiarios de la beca Benito Juárez recibirán su último pago del año en el próximo mes de noviembre, el cual, por cierto, también será doble, ¡pero ojo! Este pago doble no se le depositará a todos los estudiantes registrados si no cumplen con un requisito que es fundamental, ¿De cuál se trata?

Cabe señalar que este programa social del Gobierno de México procura ofrecer apoyo a jóvenes estudiantes de escasos recursos para que puedan continuar con sus estudios, ayudándolos con un monto económico que se deposita de manera bimestral y con el que puedan solventar los gastos que se puedan generar.

¿Quiénes no recibirán pago doble de la beca Benito Juárez en noviembre?

Según la información compartida por los espacios oficiales de la Beca Benito Juárez, en el mes de noviembre está programada la última entrega del monto del 2024, con la cual se cubrirá lo de dos bimestres; no obstante, si los estudiantes no tienen su Tarjeta del Bienestar, no van a recibir el dinero.

Como se sabe, la Tarjeta del Bienestar es el único método por el que alumnos de preescolar, primaria, secundaria y universidad reciben su dinero, esto debido a que desde hace un par de meses se dejó se hacer por medio de otros bancos, así que contar con ella es fundamental.

El monto que vas a recibir en noviembre dependerá de tu nivel académico, ya que a estudiantes de nivel básico y media superior les entregan $920.00 mxn al mes; a los de universidad $2, 800.00 mxn En este sentido, en noviembre recibirán $3,680.00 mxn y $11,200.00 mxn, respectivamente.

