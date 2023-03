Cualquier programa de las Becas Benito Juárez del Gobierno federal, es decir, desde la beca de educación básica, la beca universal de educación media superior y hasta la beca de educación superior, tendrán que obtener, al ser convocados, su tarjeta del Banco del Bienestar para recibir el recurso.

Sin embargo, mientras llega el momento, no para todos los beneficiarios, el recurso llega a través de una cuenta bancaria. Existen algunos que, por la naturaleza del lugar en el que habitan, no cuentan con este servicio y reciben su apoyo a través de una orden de pago. Pero ¿Qué sucede si la persona no la cobró en tiempo?

Beca Benito Juárez ¿Qué hacer si no cobraste en tiempo tu orden de pago?

En caso de gozar del recurso de la Beca Benito Juárez mediante una orden de pago con vigencia del 10 de marzo de 2023, que no pudo ser cobrada. El Gobierno federal informó a los beneficiarios y beneficiarias que la beca no se pierde, ya que una vez que la persona tenga su tarjeta del Banco del Bienestar, ahí será deposita el monto indicado en la orden de pago que no se cobró.

Además, pidieron permanecer al pendiente de la programación en: bit.ly/EscuelaXEscuela para saber cuándo se entragará la tarjeta.

¿Cómo obtener la tarjeta del Bienestar para la beca Benito Juárez?

Lo primero que debes hacer en consultar si te encuentras activo en el programa , ingresando al portal https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ y teniendo a la mano tu CURP

, ingresando al portal y teniendo a la mano tu Si aparece un apartado con la leyenda: "¡Recoge tu tarjeta!" , significa que recibirás tu beca con esa modalidad

, significa que recibirás tu beca con esa modalidad Al dar clic a la opción anterior, aparece la sucursal, fecha y hora en que tendrás que recibir tu nueva tarjeta del Bienestar, además del número de remesa. Algunos usuarios ya fueron notificados del cambio, pero no han recogido el plástico, lo que hará que no puedan obtener el recurso

Si el usuario aún no cuenta con el aviso de recoger su nueva tarjeta, no significa que dejará de recibir el apoyo, el proceso es paulatino y al inicio se convoca solo a un porcentaje de los beneficiarios. La sugerencia es seguir revisando el estatus de la cuenta, porque la bancarización continuará durante abril y junio. De lo contrario, la beca se seguirá cobrando como hasta ahora.

Para saber la fecha del depósito a la nueva tarjeta, se debe revisar constantemente el apartado de becas emitidas y que la liquidadora haya cambiado al Banco del Bienestar, y que tu medio de pago sea depósito a cuenta.

Documentos para entrega de tarjeta del Bienestar de las becas Benito Juárez:

Menor de edad

Identificación : credencial escolar, constancia de identidad emitida por la autoridad competente, pasaporte, documento migratorio o credencial con fotografía de servicios médicos de una institución pública de salud o seguridad social

: credencial escolar, constancia de identidad emitida por la autoridad competente, pasaporte, documento migratorio o credencial con fotografía de servicios médicos de una institución pública de salud o seguridad social Comprobante de domicilio: vigencia no mayor a 3 meses

Mayor de edad

Identificación oficial : credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, etc.

: credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, etc. Comprobante de domicilio: vigencia no mayor a 3 meses

Todos los documentos deberán ser vigentes, en original y copia. Si se trata de un menor de edad, se deberá acompañar de uno de sus padres o tutores, quien deberá presentar una identificación oficial en original y copia.

Si no se recoge la tarjeta del Bienestar en el día y hora que se citó, se tendrá que esperar hasta una nueva convocatoria.

Para más orientación sobre las becas Benito Juárez se puede marcar el número 55 11620300

