El programa de Becas Benito Juárez es parte de los programas sociales que brinda el Gobierno de México a los estudiantes de nivel básico, medio superior y superior. Si eres beneficiario de alguna de las modalidades del programa, te conviene saber los periodos de pagos y si habrá algún depósito para el mes de julio, acá te compartimos la información.

¿Cuándo cae el depósito del mes de julio?

Si estás al pendiente de los pagos, sabrás que el primer pago del año fue realizado durante el mes de febrero y el monto correspondiente fue de mil 750 pesos si eres del nivel básico o del medio superior; en cambio, fue de 5 mil 150 pesos para educación superior.

Por su parte, el segundo pago se debió haber realizado en el transcurso del mes de junio, con una suma de 3 mil 500 pesos para educación básica y media superior; para los estudiantes del nivel superior recibieron un total de 10 mil 300 pesos.

De acuerdo con el calendario de pagos del programa de Becas Benito Juárez, el año se divide en tres periodos, excepto para los estados de Coahuila y México, quienes por su jornada electoral tuvieron que ser divididos únicamente a dos periodos, por lo tanto, en el mes de julio no habrá depósito para los estudiantes, por el momento se está trabajando con las pensiones de los adultos mayores.

Según lo indica la coordinación de becas y el calendario que puedes consultar desde su página oficial; el siguiente pago a realizarse será en el mes de noviembre, por lo que lo único que resta es ser paciente.

No me depositaron mi beca en junio, ¿Qué hago?

Si en tu particular no recibiste tu dinero según el plazo indicado, lo que debes hacer es revisar tu "Buscador de Estatus" para revisar si tuviste algún mensaje que justifique la ausencia de tu beneficio o si estás programado a recibirlo en las próximas fechas, en caso de no salir ninguna notificación deberás enviar un mensaje solicitando que tienes pagos pendientes:

Una vez dentro de tu plataforma:

Haz clic en la pestaña de "Tienes Pagos Pendientes"

Elige una fecha y hora para acudir a la oficina que te asignará el sistema para recoger tu pago

Ingresa tus datos de contacto de la manera en que los solicite la plataforma

Selecciona el botón Agendar cita

Descarga tu comprobante y guárdalo: lo necesitarás para cobrar tu dinero

Si ya agendaste tu cita, entonces debes acudir en tiempo y forma a las oficinas de la Coordinadora Nacional Becas Benito Juárez que te indicaron y lleva contigo los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

CURP impresa

Comprobante de cita impreso

Procura llegar 10 minutos antes y no olvides la cita, pues las órdenes de pagos no se darán en un día distinto al de tu cita. Si lo olvidas, puedes agendarla de nuevo, pero debes saber que hay una fecha límite para hacer tu cobro antes de que el dinero regrese a la Tesorería de la Federación.

