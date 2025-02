Beca Benito Juárez: Descubre cómo cobrar tu beca si no tienes tarjeta

Si eres beneficiario o beneficiaria de la Beca Benito Juárez y no cuentas con la tarjeta debido a que la perdiste, está vencida o no la encuentras, no te preocupes, sí podrás cobrar el apoyo, aquí te dejamos los pasos para hacerlo.

¿Cómo cobro mi Beca Benito Juárez si no tengo tarjeta?

Ten a la mano el contrato de la beca y una identificación oficial vigente.

y una vigente. Acude a una sucursal del Banco del Bienestar.

del Banco del Bienestar. Dirígete a la ventanilla y menciona que necesitas cobrar tu beca sin tarjeta.

y menciona que necesitas cobrar tu beca sin tarjeta. Espera que validen tu información y listo, te entregarán tu pago.

Si no conoces ninguna sucursal del Banco del Bienestar, puedes revisar en su sitio web por entidad y municipio para encontrar la más cercana a ti y que puedas acudir a retirar tu apoyo económico correspondiente.

¿Qué hago si perdí o me robaron mi tarjeta del Banco del Bienestar?

Si perdiste o robaron tu tarjeta del Banco del Bienestar marca al 800 900 2000 opción 2 y luego 1, ten a la mano los siguientes documentos, ya que te solicitarán los datos:

Número de cuenta indicado en el contrato.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Después del reporte te proporcionarán un folio el cual debes guardar para dar seguimiento a tu caso, ya que te lo pueden solicitar después.

Recuerda reportar inmediatamente cualquier robo o extravío de tu tarjeta para impedir que otras personas hagan un mal uso de ella y no te preocupes por no tenerla, ya que aún así puedes recibir tu beca.

