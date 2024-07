Uno de los pilares que han definido la administración liderada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha sido la implementación de programas sociales. Entre los más destacados se encuentra la Beca para el Bienestar Benito Juárez. Recientemente, las personas responsables de su operación y gestión han emitido un comunicado crucial para los beneficiarios.

Al igual que los demás programas sociales implementados por el gobierno de AMLO, la Beca para el Bienestar Benito Juárez (BBBJ) se distribuye a través del Banco del Bienestar. Para recibir los fondos, es esencial que los beneficiarios cuenten con una tarjeta emitida por esta institución bancaria.

En este contexto, se ha emitido un anuncio relevante acerca de la entrega de tarjetas para las personas registradas en el padrón de beneficiarios. Se ha informado que durante un periodo específico no se podrá realizar la entrega de nuevos plásticos a estudiantes de educación básica, media superior y superior en toda la República Mexicana.

Pausa en la entrega de tarjetas

A través de las redes sociales oficiales de la Beca del Bienestar Benito Juárez, se ha comunicado que el Banco del Bienestar no brindará atención a los beneficiarios de este programa durante todo el mes de julio de 2024. En este periodo, se dará prioridad a los beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

El mensaje difundido en la cuenta verificada de X, antes Twitter, @BecasBenito, señaló: “¡Aviso importante! ¡Becario, becaria y familia beneficiaria! Durante julio de 2024, el Banco del Bienestar dará prioridad en su atención a las y los beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”.

Reanudación de la entrega en agosto

A pesar de este anuncio, las autoridades han asegurado que los beneficiarios que aún no han recibido su tarjeta del Banco del Bienestar no deben preocuparse. La entrega de tarjetas se reanudará en agosto, posiblemente a partir del jueves 1 de agosto de 2024, aunque esta fecha aún no ha sido confirmada.

Se recomienda a los beneficiarios mantenerse informados a través de la página web oficial del programa y las redes sociales verificadas para recibir actualizaciones sobre la reanudación de la entrega de tarjetas.

Próximos pagos de la Beca Benito Juárez

Es importante mencionar que, según el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez, el siguiente desembolso del año se realizará en noviembre. En esa ocasión, el monto corresponderá a cuatro meses de apoyo, distribuyéndose de la siguiente manera:

Beca de educación básica: MXN 3,680 por familia.

MXN 3,680 por familia. Beca de educación media superior: MXN 3,680 por becario o becaria.

MXN 3,680 por becario o becaria. Beca de educación superior: MXN 11,200 por becario o becaria.

