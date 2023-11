Algunos comerciantes no aceptan billetes rotos, aunque estén pegados con cinta, pareciera que tienen temor de que, eventualmente, pierdan dinero. Y tienen algo de razón, aunque es importante reconocer cuándo esta práctica de unir un billete con cinta adhesiva no es un riesgo y cuando sí.

El billete, a pesar de ciertas características, no pierde su valor, de acuerdo al Banco de México (Banxico), sobre todo cuando se trata de una condición natural al paso del tiempo y el desgaste del que es objeto.

Sí, a pesar de que un billete está sucio, manchado, roto y deslavado, no pierde su valor y, en teoría, no deberían negarte su aceptación en ningún comercio.

¿Cuándo la cinta hace que un billete pierda su valor?

3. El solo hecho de que un billete esté roto no afecta su valor y se recomienda que se repare con cinta adherible transparente. Si se repara con cinta no transparente (cinta canela, para aislar, de papel, etc.), se presume que fue con la intención de cubrir u ocultar algo que le quita valor y también podría tratarse de un billete presuntamente falso al que se le cubrió alguna característica que no se pudo imitar.

ESPECIAL / Banxico

El Banxico pide no maltratar, arrugar, engrapar o rayar los billetes. Si existe alguna situación por la que no te reciben el billete, puedes acudir a una sucursal bancaria donde te pueden hacer el canje gratuito de tu ejemplar.

Un billete conserva su valor si está:

Sucio Manchado Deslavado Si está incompleto y tienes más de la mitad O si está roto y es pegado con cinta transparente

Con información de Banxico

