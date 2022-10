Hace meses se hizo viral el video de TikTok de un joven a quien supuestamente le dieron un billete falso de 50 pesos con el característico color rosa, marca de agua, hilo microimpreso, ventana transparente y una fusión entre el rostro del cantante Juan Gabriel y de José María Morelos y Pavón. Esta semana, algunos medios dieron a conocer que el Banco de México (Banxico) lanzó una alerta sobre una "epidemia de billetes de 50 pesos falsos".

Sin embargo, hasta la noche de ayer viernes, no hay ninguna comunicación o boletín del banco central al respecto. De hecho, los datos más recientes muestran una disminución de unidades apócrifas.

Banxico detectó 34 mil 309 billetes falsos de 50 pesos de julio a septiembre pasado, 39% menos de las 56 mil 347 piezas apócrifas encontradas entre abril y junio de este año. La autoridad monetaria trabaja permanente en emitir piezas más seguras y tratar de comunicar los elementos de seguridad a la población, pero de poco sirven estos esfuerzos si los usuarios no revisan sus billetes y son inconscientes de que ellos son los perdedores inmediatos del valor de la denominación.

Los usuarios pueden revisar en pocos segundos los elementos de seguridad al tacto y a la vista de los billetes.

Se invita a los usuarios a no circular la pieza si dudan de su autenticidad y llevarla a una sucursal bancaria, las cuales están obligadas a recibir la unidad y a entregar un recibo, para que Banxico dictamine su legitimidad. El banco central reconoce que las organizaciones delictivas han logrado mayor acceso a herramientas tecnológicas que les permite la reproducción de billetes falsos, pero con poca calidad.

¡No tengo dinero, ni nada que dar! Le dan billete falso con rostro de Juan Gabriel

¡No tengo dinero, ni nada que dar! Dice una de las canciones más populares del cantautor mexicano, Juan Gabriel. Su letra tiene más vigencia que nunca para un joven que denunció en redes sociales que le fue entregado un billete de 50 pesos falso, que en lugar de tener la imagen de José María Morelos, contaba con el rostro del oriundo de Parácuaro, Michoacán, lo que causó comentarios y bromas entre los usuarios.

Alan Vargas, el nombre del usuario en TikTok, compartió un video en mayo de 2022 en el que cuenta su experiencia:

"Chale, banda, me acaban de dar un billete falso. Todo por no revisarlo al momento. Según ya ahorita lo reviso, sus ventanitas, sus mariposas… Y cuando no volteo: ¡No ma..., este güey es Juan Gabriel!".

En el video de 17 segundos de duración se escucha la canción de Juan Gabriel "Querida" y, hasta el momento, cuenta con más de 1.2 millones de reacciones y casi 9 mil comentarios.

El video se ha hecho viral en redes sociales y hay usuarios que ofrecen distintas cantidades por el peculiar billete.

Luego, el mismo usuario diría que fue verdad que recibió el billete falso, pero él siguió haciendo otras réplicas por diversión, incluso, hasta tiene un tutorial de cómo hacerlos. Aunque aclaró que no hace billetes falsos, sino de un montaje en un billete válido.

