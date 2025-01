BBVA: Estos son los pasos para desbloquear una cuenta bancaria

De acuerdo con el portal de BBVA, cuando tienes una cuenta bancaria puedes “apagar” (bloquear) o “encender” (desbloquear) tus tarjetas de manera digital a través de la aplicación del banco.

Esto se hace ya sea para controlar tus gastos, proteger tus finanzas o hacer compras, tienes la posibilidad de tomar la decisión de bloquear o desbloquear tus tarjetas; sin embargo , puede ocurrir que un día no tengas acceso a ellas sin una razón aparente.

¿Por qué se bloquean las tarjetas?

Cuando tú no haces la acción de apagar o bloquear tus tarjetas de débito o crédito es probable que haya algo mal en tus pagos o en la manera que usas tus tarjetas, por ello, es recomendable conocer por qué se bloquean las tarjetas para evitar que te suceda.

Datos desactualizados. Esto sucede si alguno de los documentos oficiales que entregaste al banco para identificarte deja de estar vigente y no lo renuevas.

Falta de pago al banco. Si tienes una tarjeta de crédito y no has realizado los pagos correspondientes, tu cuenta seguirá vigente pero no podrás usarla hasta que cubras dicha cantidad.

Gastos atípicos. Esto implica acciones sospechosas como gastos grandes que no sueles hacer.

Clave incorrecta. Si haces varios intentos incorrectos para acceder a tu cuenta, esta será bloqueada por seguridad; es por ello que lo más recomendable es elegir un NIP fácil de recordar.

Solicitud de parte del gobierno por adeudos. De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, esto puede ocurrir si tienes deudas fiscales que no has cubierto y las autoridades no logran ponerse en contacto contigo.

¿Cómo desbloquear una tarjeta?

Según BBVA, una vez que sabes los posibles motivos de un bloqueo sin haber sido una solicitud tuya, es importante saber cómo desbloquear una tarjeta para poder hacer uso de ella.

Es necesario que te comuniques con el banco donde tienes tu cuenta bloqueada para conocer los motivos y poder solucionar el problema. Al mismo tiempo es recomendable que revises tu estado de cuenta para identificar algún cobro que no reconozcas.

Recuerda que para evitar problemas con tu cuenta bancaria es importante conocer cómo funciona una tarjeta de crédito y de débito y aprender a administrar tus finanzas. Para ello, puedes usar la app BBVA para tener el control de tu dinero, hacer pagos a tiempo, hacer transferencias bancarias, encender o apagar tus tarjetas de débito y crédito y monitorear todos los ingresos y egresos que hagas.

