En México, numerosos titulares de cuentas bancarias se enfrentan a la sorpresa de encontrar cargos inesperados en sus estados de cuenta, lo que puede causar inquietud. Sin embargo, algunos bancos como BBVA ofrecen la posibilidad de reembolsar el dinero a los clientes afectados por estos cargos no reconocidos, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

Primero, es esencial definir qué son los cargos no reconocidos. Estos se refieren a movimientos en tu estado de cuenta de tarjeta de débito o crédito que no has realizado. En otras palabras, son pagos no autorizados que no corresponden a ninguna compra o servicio que hayas adquirido.

Frecuentemente, los cargos no reconocidos se deben a fraudes, donde los datos de la tarjeta de débito o crédito han sido sustraídos por terceros. Si el cliente no efectuó la transacción, BBVA podría reembolsar el dinero, siempre y cuando se reporte el incidente en un plazo breve.

Requisitos para solicitar un reembolso por cargos no reconocidos

Para que BBVA procese el reembolso de cargos no reconocidos, es necesario que los clientes reporten el problema a través de la aplicación móvil del banco, el sitio web oficial o llamando al número 55 5226 2663. A continuación, se detallan los requisitos para facilitar el proceso:

Número de Cuenta: Debes proporcionar el número de 10 dígitos que identifica tu cuenta de débito o crédito.

Debes proporcionar el número de 10 dígitos que identifica tu cuenta de débito o crédito. Fecha y Monto de la Transacción: Indica la fecha exacta en que se efectuó el cargo y el monto total del mismo.

Indica la fecha exacta en que se efectuó el cargo y el monto total del mismo. Motivo del Reclamo: Explica claramente la razón por la cual no reconoces el cargo. Esto puede incluir un importe incorrecto, una transacción duplicada, o una cuenta beneficiaria incorrecta, entre otros motivos.

Explica claramente la razón por la cual no reconoces el cargo. Esto puede incluir un importe incorrecto, una transacción duplicada, o una cuenta beneficiaria incorrecta, entre otros motivos. Correo Electrónico: Proporciona una dirección de correo electrónico válida para que BBVA pueda enviarte actualizaciones sobre tu solicitud y mantenerse en contacto contigo.

Es importante tener en cuenta que, una vez reportado el cargo no reconocido, BBVA procederá a reembolsar el dinero. Sin embargo, esta acción puede ser revertida si se determina que el movimiento fue autorizado por el cliente, ya que se iniciará una investigación para verificar la validez del cargo. El tiempo requerido para este proceso puede variar según el caso.

Para evitar inconvenientes y asegurar la pronta resolución de cualquier incidente, es fundamental reportar los cargos no reconocidos de manera oportuna y seguir los procedimientos establecidos por el banco.

Con información de BBVA

