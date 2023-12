En la Zona Metropolitana de Guadalajara, cada vez se ven más agencias de autos chinos que están conquistando a los tapatíos. Un caso es el de Édgar Martínez, quien tenía preferencia por las marcas japonesas de automóviles. Hace unos días compró una camioneta Jetour modelo Dashing, una nueva línea que pertenece a la fabricante china Chery Holding y que recientemente se lanzó en México.

El entrevistado explicó que tomó la determinación por varios factores: precio, calidad, tecnología y seguridad. “Por ejemplo, en esta categoría, que es la única versión, ni siquiera comparando con la más equipada de la Honda CR-V, no le llegan al nivel de tecnología que tienen estas”, explicó.

La Jetour Dashing que compró tiene un precio de lista de 689 mil 900 pesos, un poco menor que la versión más austera de la Honda CR-V que vale 739 mil 900 pesos. Antes de realizar la compra, Édgar Martínez revisó que no fuera a tener problemas con servicios y refacciones. “Esta marca tiene un centro de distribución en San Luis Potosí de refacciones para todo el país; ellos van a tener aquí sus refacciones para abastecer a nivel nacional”.

De acuerdo con especialistas, actualmente las marcas chinas ostentan 20% de participación del mercado. “Ahorita ya es un número muy interesante y se plantea que en los próximos dos a tres años esta penetración sea de 40%”, explicó Carlos Gerardo Barragán Pointelin, gerente general de Rodsan Motors. Antes de México, muchas de estas marcas ya se comercializaban en países como Chile y Brasil, y en los últimos dos años han llegado a conquistar el mercado mexicano.

El reto fue convencer a los clientes

Hace varios años comenzaron a llegar las primeras marcas chinas al mercado mexicano, pero no dejaron satisfechos a los clientes porque, aunque su plan de ventas era bueno, el plan de postventa no tenía estructura y no contaban con las suficientes refacciones.

Carlos Gerardo Barragán Pointelin, gerente general de Rodsan Motors, que maneja marcas como Changan, JMC, BAIC, DFSK, explicó que el principal reto fue convencer a los clientes de que también los productos chinos son de calidad. “Al principio éramos como predicadores de la marca y todos los clientes llegaban con dudas sobre la calidad de los productos. Ahora puedo decir que eso se eliminó al 90%. Afortunadamente, todas las personas que han comprado nos van recomendando porque saben que hicieron una buena compra. Entonces, alguien de los que se atrevió a comprar el coche presume que hizo una buena compra porque tiene la calidad de un vehículo premium a un precio más bajo que las marcas tradicionales”, aseguró.

Carlos Gerardo Barragán explicó que las marcas que representa están preparadas para todas las ventas que realizan, además, le garantizan al cliente respaldo de refacciones a nivel nacional para que se tenga el surtido a la brevedad.

“El tiempo de espera es que si la refacción está en la ciudad, la entrega es inmediata; si está en otro lado del país, en un lapso de dos a tres días, y si está fuera del país, en un lapso no mayor de 15 días. Eso es lo que nosotros estamos garantizando”, afirmó.

Prevén llegada de más marcas

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) prevé la llegada de más marcas chinas al mercado mexicano. Eduardo Rosales, vicepresidente ejecutivo de AMDA, explicó que hace unos años la disponibilidad de producto chino en México era incipiente; hoy día, su presencia es cada vez mayor y se prevé que lleguen más marcas de aquel país al mercado nacional hasta completar una veintena, por lo menos, derivando en un incremento amplio en las opciones de automotores para el consumidor.

“Este incremento también es resultado de que algunas marcas no chinas con presencia en México han considerado incluir producto de aquel país en su oferta y de que muchas de estas marcas contaron con inventario limitado de producto durante la crisis por los semiconductores que afectó a muchas marcas coreanas, japonesas, estadounidenses y europeas”, comentó.

Detalló que todo este inventario importado de China ahora disponible en México se considera como complementario a la oferta de otros orígenes. Muchas de esas marcas ya tienen presencia en varios países de Centro y Sudamérica, por lo que era más que lógica su presencia en México, el mercado más importante de Latinoamérica.

“Ante la evolución hacia el vehículo eléctrico, consideramos que las marcas chinas tomarán aún mayor relevancia en la renovación vehicular”, dijo.

Automotrices mejoran sus productos y también su servicio al cliente. ESPECIAL

Apuestan por la calidad en el diseño y ensamblaje

En noviembre pasado comenzaron operaciones en el país la marca de origen chino Geely, que busca también acaparar una rebanada del pastel. Actualmente, Geely comercializa dos modelos en el país: uno a gasolina, Coolray, y otro eléctrico, el Geometry C. La empresa proyecta lanzar cinco nuevos modelos en los próximos meses y comercializar más de 30 mil unidades en el primer año de operación.

“La verdad es que para nosotros, el mercado mexicano es uno de los más importantes. Estudiamos mucho la introducción de la marca a México con los productos que consideramos puedan funcionar de la mejor manera”, explicó el director local de Geely.

Aseguró que los modelos que lanzarán en México cumplen con la más alta calidad en manufactura, diseño, ensamblaje, equipamiento y seguridad. Aseguró que la calidad del producto, el precio, la estrategia de venta, postventa y servicio serán claves para los objetivos de la empresa.

“La primera ventaja competitiva que tenemos es que somos una marca reconocida a nivel global y con diferentes productos en el mercado que vamos a estar introduciendo en los próximos meses. Segundo y más importante es que estamos preocupándonos por la calidad y atención al cliente, para que los clientes puedan disfrutar de la compra”, aseguró.

El objetivo de esta empresa es ubicarse en el top 10 de ventas en el primer año de operaciones. “Nosotros tenemos un enfoque hacia la electrificación, es una tendencia a nivel mundial que viene del mercado chino, tenemos colaboración con varias marcas a nivel global que se dedican a la tecnología de productos eléctricos y nosotros estamos aprovechando esa ventaja que tenemos para poder ofrecer un producto eléctrico de calidad, que tenga un diseño diferente, que sea bonito y obviamente que pueda competir en el mercado mexicano”, añadió.

Actualmente, esta marca cuenta con 40 distribuidores en diferentes ciudades del país como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Morelia, Toluca, Mérida, Cancún, Villahermosa, Saltillo, entre otras. Para el 2025, la meta es tener 100 distribuidores a nivel nacional y cubrir todo el territorio mexicano.

“Con la introducción de diferentes marcas al mercado mexicano, en vez de empezar a dividirse el volumen que teníamos, se está incrementando. Después de pasar años difíciles de la pandemia, la industria automotriz ha estado creciendo y creciendo, la gente está empezando a comprar autos nuevos”.

La competencia de los autos chinos en México avanza a pasos agigantados debido al precio y la tecnología que ofrecen. ESPECIAL

El más barato vendido en México

La marca Changan tiene uno de los autos más económicos del mercado mexicano. Se trata del sedán ALSVIN. La compañía describe este automóvil como un sedán dinámico basado en fundamentos de funcionalidad.

Con un rendimiento de 18 kilómetros por litro, una potencia de hasta 107 caballos de fuerza, en su versión estándar.

CT