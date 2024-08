Muchos podríamos pensar que sustituir un modelo querido como el Forte no será tarea fácil para el nuevo K4. Pero también pensábamos lo mismo cuando Kia puso el K3 en lugar del Rio y ahora no se da abasto produciendo todo lo que el mercado mexicano pide. Así que la historia reciente de la marca coreana en México muestra que hay motivos para considerar el éxito.

Sin embargo, no es sólo el histórico que nos hace pensarlo. El K4, que usa ahora la misma plataforma de Elantra y Niro, tiene virtudes para conquistar a muchos. Una es el diseño, que si bien no es del agrado de todos (nada lo es, realmente), es moderno y atrevido, con el toque de cupé en su línea de techo y un espacio trasero que lo pone en la cima del segmento. El K4, de hecho, con sus 4.7 metros de largo total, se acerca al segmento superior, manteniendo las ventajas de un auto del segmento C, como precio y consumo.

En interior es limpio y en sus versiones más equipadas puede contar con dos pantallas de 12.3 pulgadas, una para los relojes de instrumentos y otra para el centro de control y entretenimiento, además de una pequeña, de cinco pulgadas, para controlar el clima interior.

Hay dos motores, el de 2.0 litros y 147 HP que usa el Forte, con caja que la marca bautiza como IVT y un turbo de 1.6 litros con 190 HP, que gana caja automática de ocho velocidades de convertidor de par. También habrá dos versiones con caja manual, la básica L y un LX, ambas con motor de aspiración natural y 2.0 litros.

La seguridad pasiva está cubierta con seis bolsas de aire y la activa cambia con la versión, pudiendo llegar hasta a 10 ADAS a partir del EX.

El auto empezó su preventa esta semana, con precios que van desde 399 mil 900 pesos por el L, hasta 512 mil 900 pesos por el GT-Line con motor 2.0 y de 561 mil 900 pesos para el GT-Line turbo.

Con espacio, equipo y seguridad como arma de producto y la solidez de los nueve años en el mercado mexicano, Kia, que exportará el K4 a 190 países, incluyendo Corea, espera tener otro sedán exitoso en nuestro mercado.

Sergio Oliveira/Ciudad de México