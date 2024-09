Autos: BYD rebasa a Honda y a Nissan

De acuerdo con el diario nipón “Nikkey Asia”, en el segundo trimestre de este año, el fabricante chino BYD rebasó en ventas totales a los gigantes japoneses Honda y Nissan, llegando a la séptima posición global en ventas.

La marca, dedicada a la fabricación de vehículos eléctricos y electrificados (híbridos y eléctricos de rango extendido) creció sus ventas 40% comparadas al mismo periodo de 2023, totalizando 980 mil unidades comercializadas. De ese total, 105 mil se lograron fuera de China, lo que significa que exportó tres veces más que durante el mismo periodo del año anterior.

Para muchos, la razón principal del éxito de BYD son sus precios, que han forzado a sus rivales directos a reducir el precio de sus vehículos, principalmente Tesla. En mercados como el brasileño hay muchas reclamaciones por el servicio post venta de la marca, que supuestamente no tiene inventario de refacciones suficiente para la demanda, algo que en México aún no ha pasado y esperemos que no pase.

En el primer semestre de 2024, BYD, como marca, estuvo en noveno lugar global, debajo de Toyota, Volkswagen, Honda, Ford, Hyundai, Nissan, Kia y Chevrolet, pero arriba de BMW. La marca subió una posición con relación a los primeros seis meses de 2023 y a juzgar por su comportamiento de abril a junio, es muy posible que termine al año en una posición más alta de la que tiene ahora.

En este momento, tres marcas chinas están entre la 20 mayores del mundo: BYD, Geely y Chery.

Esta semana, luego de rumores de que había cancelado sus planes para construir una fábrica en México, su CEO para las Américas, Stella Li, reafirmó su intención de hacer esa planta, sin pensar en el mercado de exportación, mucho menos en el estadounidense, solo en el mexicano.