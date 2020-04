Aumenta recaudación en primer cuatrimestre del año, destaca López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, en términos reales, la recaudación de ingresos tributarios hasta abril de este año aumentó 5.2 por ciento, es decir 250 mil 523 millones de pesos, y se ubicó en un billón 255 mil 214 millones de pesos.

De acuerdo con información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en 2019 la recaudación de ingresos tributarios se ubicó en un billón 153 mil 558 millones de pesos.

De acuerdo con una tabla presentada por el Mandatario federal, de enero a abril de este año, el SAT logró recaudar por conceptos de ISR, IVA e IEPS un billón 215 mil 342 millones de pesos.

Además, el gobierno federal también obtuvo ingresos no tributarios por 239 mil 697 millones de pesos pesos.

En total de ingresos, tributarios y no tributarios, las arcas públicas acumulan hasta abril de este año recursos por un billón 494 mil 911 millones de pesos, un aumento del 6.6 por ciento si se compara con lo recaudado en el mismo periodo del año anterior que fue de un billón 356 mil 694 millones de pesos.

Aunque López Obrador aclaró que estas cifras aún no reflejan el verdadero impacto de la crisis provocada por el COVID-19, sostuvo que el gobierno no operará con déficit.

Confió en que la economía del país pueda salir adelante rápidamente de la crisis y recobre la senda del crecimiento. "Claro, todavía no estamos resintiendo todos los efectos de la crisis, vienen, pero no nos agarra con déficit, por eso estoy optimista y siento que vamos a lograr salir adelante. La fórmula es otra, la clave está en no permitir la corrupción", indicó.

NR