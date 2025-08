Así afecta el nuevo impuesto del SAT a las compras en Temu y Shein desde el 15 de agosto

En México, tiendas en línea como Shein, Temu o AliExpress se han vuelto cada vez más comunes y populares entre los usuarios gracias a sus precios accesibles y la facilidad para comprar.

Sin embargo, esto está a punto de cambiar, y no precisamente por culpa de las plataformas.

Hace unos días, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que a partir del 15 de agosto entrará en vigor una nueva norma para la importación de productos extranjeros , lo que implica que todos los paquetes provenientes de tiendas como Shein o Temu deberán pagar un impuesto del 33.5% antes de ser entregados.

Este nuevo arancel no aplica para todos los pedidos en línea, sino únicamente a aquellos que provengan de plataformas extranjeras y cuyo envío se realice mediante paqueterías registradas como DHL, FedEx, UPS , entre otras.

Es decir, si compras algo desde China y eliges envío exprés o rastreable a través de esas empresas, el producto será fiscalizado y se le aplicará la nueva cuota.

No obstante, si el paquete ingresa al país por medios logísticos no identificados por el SAT, como AliExpress Standard Shipping, es posible que no estén sujetos a este impuesto, al menos por ahora.

Además, las compras provenientes de Estados Unidos o Canadá no se verán afectadas , gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En cambio, los envíos que lleguen desde China, Europa, Corea del Sur o cualquier país fuera del T-MEC sí deberán pagar el nuevo arancel del 33.5%, sin importar el valor de la mercancía.

Antes de esta medida, los aranceles se aplicaban de la siguiente forma:

De $1 a $50 USD: exentos

De $50 a $117 USD: 17%

De $117 a $2,500 USD: 19%

Con la nueva disposición, todo envío proveniente de fuera del T-MEC y transportado por paqueterías registradas pagará el 33.5%, sin excepciones por monto.

Cabe destacar que las compras realizadas y registradas antes del 15 de agosto de 2025 estarán exentas del nuevo cobro y seguirán las normas anteriores. Hacer tu pedido antes de esa fecha podría significar un ahorro considerable.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP