Analizan posponer Tianguis Turístico 2020 por Covid-19

El gobierno federal analiza posponer el Tianguis Turístico Mérida 2020 debido a que el inicio de la feria turística más importante del país, el próximo 22 de marzo, coincide con el periodo de transmisión comunitaria del coronavirus en la que se estiman habrá cientos de casos.

En la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó que ayer tuvieron una reunión con los organizadores del Tianguis Turístico, quienes mostraron la disposición de posponer el evento, aunque no se tomado la decisión.

"Ayer se tuvo una conversación de la Secretaría de Turismo con Salud y se vieron posibilidades. No se ha tomado una decisión, pero hay disposición de organizadores de posponer el Tianguis Turístico. Hay buena disposición de organizadores".

Según López-Gatell, a finales de marzo, México pasará del escenario de importación viral a un escenario de transmisión comunitaria, en la que se esperan cientos de contagios y se tomarán medidas más extremas, como cancelar de manera selectiva ciertos eventos.

El subsecretario de Salud dijo que hoy el secretario de Turismo, Miguel Torruco, informará la propuesta de posponer el evento.

El Gobierno de México informó este jueves que no considera restringir vuelos hacia el país o cerrar fronteras y puertos por la pandemia de Covid-19, y apuntó que estas medidas no se justifican ya que no existe evidencia científica que demuestre que así se contenga un brote epidémico.

"(México) no pretende, ni piensa hacer, restringir los viajes internacionales hacia México, ni cerrar fronteras, ni puertos marítimos", declaró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

"Estas medidas no tienen un fundamento científico sólido y en toda la historia de las epidemias no hay demostración científica alguna de que estas medidas extremas pudieran ayudar a disminuir el riesgo de transmisión", añadió.

Insistió que esas medidas tampoco ayudan, "porque tiene gravísimas consecuencias económicas y sociales", además son contrarias al reglamento sanitario.

El funcionario recordó que México, primeramente, puso atención a los vuelos procedentes de China, pero ahora reforzará sus medidas debido a que recibe vuelos de 10 países afectados.

López-Gatell recordó que en 2009, ante la epidemia de influenza en México, hubo confusiones y se pasó directamente de cerrar la movilidad en Ciudad de México a clausurar espacios públicos en todo el país.

Dijo que los criterios de aquel episodio "estuvieron gobernados por el miedo y la política y no por la técnica", por lo que ahora si existe disciplina se puede construir un esquema ordenado de cancelación o restricción de espacios públicos.

