Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) deberán notificar a los trabajadores en sus estados de cuenta si sus recursos para jubilarse fueron enviados al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Así lo establece un anteproyecto de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) registrado el 6 de mayo ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), a través del cual se realizará una adición al artículo 266 de las disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro.

“Se hace necesario modificar las presentes disposiciones de carácter general a fin de reflejar, en los estados de cuenta que emiten las Administradoras de Fondos para el Retiro, el saldo relacionado con los recursos de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los recursos de vivienda que, en su caso, sean transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar”, dice el anteproyecto.

Además de informar al trabajador si sus recursos fueron transferidos al citado fondo, cuya creación fue aprobada por la Cámara de Diputados el 15 de abril, con las modificaciones al estado de cuenta también se deberá notificar a detalle sobre los saldos que tienen los titulares en sus subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los recursos para la vivienda, en caso de contar con ellos. Fuentes del sector dijeron que se considera que, por separado, las Afore envíen más información a los trabajadores sobre la posibilidad de que sus cuentas sean enviadas al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Asimismo, las administradoras deberán intensificar en sus páginas oficiales de internet y otros canales de comunicación la información para trabajadores sobre el sistema pensionario del país. A la fecha, los portales de internet de las Afore todavía no ofrecen información sobre el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Cuestionan procedimiento

El ex presidente de la Consar, Carlos Ramírez, dijo que además de la mala idea y el impacto negativo que tendrá para el sistema de retiro la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, el Gobierno pudo optar antes por intensificar la información para que los trabajadores mayores de 65 años identificaran sus cuentas y pudieran reclamar sus recursos. “El Gobierno pudo haber hecho una campaña intensa para informar. Se están aprovechando recursos de personas vulnerables, que no saben si tienen recursos, de migrantes, e incluso de trabajadores que ya murieron”, comentó.

A partir de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, la Consar ha reforzado la campaña de información para que los trabajadores ubiquen sus cuentas e incluso comiencen su proceso de jubilación, en caso de tener 65 años. En las redes sociales del organismo se observa un mayor número de publicaciones sobre el tema, así como guías para que el trabajador pueda ubicar su Afore o comenzar el trámite de retiro.



Reto de comunicación

Uno de los principales retos para las autoridades financieras y para las Afore es que los trabajadores ubiquen en qué administradora se encuentra su dinero. Cifras de la Consar al cierre del primer trimestre de 2024 muestran un total de 18 millones 407 mil 677 cuentas reconocidas como asignadas, las cuales no han sido registradas por sus titulares y, en consecuencia, no han elegido una Afore. Datos oficiales muestran que dicho universo de cuentas no registradas por sus titulares tiene recursos por más de 200 mil millones de pesos. “Lo que sabemos de estas cuentas es que tienen un número de seguridad social, estuvieron en algún momento en el mercado laboral formal. Es uno de los grandes retos que tiene el sistema. Tratar de identificar a quién pertenece gran parte de esas cuentas”, dijo el presidente de Amafore, Guillermo Zamarripa.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para 2024 la Consar cuenta con un presupuesto de comunicación por 21 millones 558 mil pesos y, desde el arranque de año, tiene establecido como objetivo que un mayor número de trabajadores ubique su cuenta de Afore. Para ello, este año la dependencia tiene vigentes dos campañas de comunicación. La primera, ‘Localiza tu cuenta’, la cual tiene el objetivo de reforzar el mensaje de localización de la cuenta Afore para reducir el número de trabajadores que aún desconocen en qué administradora se encuentran, y la segunda, ‘Date el gusto de tener un buen retiro’, la cual pretende empoderar a las personas trabajadoras a través del compromiso y apropiación de su cuenta Afore.

CT