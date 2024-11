Estamos cerca de diciembre, mes donde nos llega el aguinaldo y muchas veces no sabemos cuanto es lo que nos toca, si tenemos derecho a el, cuando lo debemos recibir, etc. si tienes alguna de estas dudas no te preocupes, te ayudamos a resolverlas.

¿Cuáles son las cosas que debo saber acerca de mi aguinaldo?

Si eres trabajador de tu empresa te deben proporcionar esta prestación, actualmente la Ley Federal del Trabajo establece que la cantidad que se debe pagar en el aguinaldo son 15 días de salario, esto si haz trabajado el año completo en tu empresa.

Si por alguna razón tienes menos tiempo trabajando, no te preocupes, te deben pagar un proporcional por el tiempo que llevas, si llegaste a tener incapacidad por accidente de trabajo o embarazo, estos días también se toman en cuenta como días laborados.

Te puede interesar: Estos son tus derechos básicos como consumidor según Profeco

¿Cuándo es la fecha limite para recibirlo?

La Ley Federal del Trabajo menciona que el 20 de diciembre es el día máximo para pagarlo.

¿Qué puedo hacer si no me pagan el aguinaldo que me corresponde?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo proporciona el sitio web: “orientación e información sobre igualdad y no discriminación en materia laboral” donde podrás ingresar desde su página oficial.

Otras maneras de reportar son por medio de correo electrónico: orientacionprofedet@stps.gob.mx y a los teléfonos: 01 800 71 72 942; 01 800 91 17 877 y 59 98 20 00.

Recuerda que cuentas con un año a partir del 20 de diciembre para reclamar por algún inconveniente en esta prestación.

Ya queda poco para que las personas trabajadoras vayan recibiendo su aguinaldo, así que quédate atento al pago que te corresponde.

Lee también: Recomendaciones para adquirir un servicio funerario según Profeco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

HS