Con el fin de año no sólo se acercan las fiestas decembrinas, sino también la época del año en la que cientos de miles de trabajadores de nuestro país reciben su aguinaldo. Así es; el ingreso monetario sueldo a modo de recompensa navideña con la que la mayoría de los hogares mexicanos logran completar gastos, ya sean obligatorios o de ocio,

Pero, ¿cuánto depositan este "regalo" monetario y cómo puedo saber cuánto me toca recibir en este 2022? Aquí te traemos la información que necesitas saber antes de recibir tu compensación económica.

¿Quiénes pueden recibir aguinaldo?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), todos los trabajadores que se encuentren empleando para una institución de planta o base, que sean sindicalizados, que sean contratados por obra o tiempo determinado (como proyectos), y hasta eventuales, tienen derecho a recibir este beneficio económico.

En otras palabras, todos los trabajadores que se rijan de acuerdo con la LFT tienen derecho a ser acreedores de esta prestación.

¿Cuándo se entregan los aguinaldos?

De acuerdo con la misma Ley Federal del Trabajo (LFT), la fecha límite para recibir esta prestación es el 20 de diciembre. No obstante, si una vez llegada esta fecha no has recibido tu aguinaldo, puedes acudir a las oficinas de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para emitir una denuncia, misma que podrás argumentar apoyándote en artículo 87 de la LFT.

⚠️ ¿Dudas sobre vacaciones, aguinaldo, AFORE?



✏️Toma nota.

��Ubica la oficina de PROFEDET más cercana a tu domicilio ��https://t.co/S4MOqpVs17



✅Recibe la asesoría u orientación gratuita.



✅Sigue las indicaciones de la abogada o abogado de PROFEDET. pic.twitter.com/eALUVjbmcG — PROFEDET (@PROFEDET) November 8, 2022

¿Cuánto me toca recibir de aguinaldo?

De acuerdo con el artículo 87 de la LFT todos los trabajadores que se rijan por esta tienen derecho a recibir cada año, antes del 20 de diciembre, una cantidad monetaria que equivalga a, como mínimo, 15 días del salario del empleado, misma prestación a la cual conocemos como "aguinaldo".

Cabe mencionar que el aguinaldo anual equivalente a los 15 días aplica solamente si tienes cumplido un año en la institución en la que laboras. De otra manera, deberás recibir como prestación lo equivalente a tu tiempo trabajado hasta ese momento en la empresa o institución.

Por ejemplo: si desde la fecha de ingreso a tu trabajo hasta el 20 de diciembre trabajaste 4 meses, te toca recibir cinco días de sueldo, debido a que corresponde a una tercera parte proporcional a tu tiempo trabajado sobre un año.

Específicamente, si nos basamos en el sueldo nominal diario de acuerdo con el salario mínimo en México que es de 186.1 MN, una tabulación aproximada se podría ver como se muestra a continuación:

Si tienes un año o más en tu trabajo, tienes derecho a un aguinaldo que equivalga a 15 días laborales: 15 (días) x 186.1 MN (salario mínimo diario) = 2,791.5 MN

Si tienes 6 meses laborando en tu trabajo, tienes derecho a un aguinaldo que equivalga a 7.5 días laborales: 7.5 (días) x 186.1 MN (salario mínimo diario) = 1,395.75 MN

MS