Abusan de los “ajustes” al IEPS para aumentar gasolinas en metrópoli

Los precios de las gasolinas en la metrópoli tuvieron un aumento desde diciembre, pero se notó más en este mes al entrar en vigor el “ajuste” al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado por Hacienda.

La cuota del impuesto que se paga por el consumo del combustible se incrementó 3.3 por ciento. En la Magna, el IEPS pasó de 4.95 a 5.11 pesos por litro. Para la Premium, subió a 4.31. Y el diésel quedó en 5.62.

En estaciones de servicio se confirmó que los ajustes ya comenzaron. “La semana pasada amaneció en 16.68 (la Magna), por lo del IEPS, pero tiene días que está subiendo”, explicó Montserrat, despachadora de una gasolinera ubicada en Colón.

Precios promedio a nivel nacional (pesos) Combustible Diciembre de 2020 Enero de 2021 Magna 18.42 18.48 Premium 18.94 18.99 Diésel 19.38 19.43

Fuente: Profeco.

Sube la recaudación

El impuesto que se cobra a los combustibles registra incrementos constantes en los últimos años en el país:

Año Millones de pesos 2018 Mil 4,467 2019 297 mil 478 2020 342 mil 053

Los precios de las gasolinas registran un incremento por el “ajuste” aplicado este año en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS). EL INFORMADOR/F. Atilano

COMPARATIVO EN LA CIUDAD

Las más baratas

Una de las estaciones de servicio que vende la gasolina más barata en la ciudad es Su Gaso, ubicada en avenida Colón, conocida como Servicio Nueva España, la cual prácticamente todos los días luce abarrotada.

En esta estación, el precio de la Magna se cotiza en 16.99 pesos, la Premium está en 17.99 y el Diésel, en 16.98 pesos.

“Este vez lo noté un poco más alto que el mes pasado, pero en esta gasolinera siempre están más abajo; incluso, comparado con el sexenio pasado, la gasolina está más barata porque llegó a costar hasta 21 pesos”, dijo Gibrán Vargas, un automovilista.

“Ya notamos el ajuste, pero por eso vengo aquí porque es de las más baratas de la ciudad, junto con otra que está en Patria, donde tienen el mejor precio”, añadió Miguel Torres, chofer de plataforma y quien llena su automóvil en esta estación cada dos días.

“El precio y el rendimiento es por lo que llega mucha gente a esta estación todo el día”, dijo Monserrat, una despachadora.

En tanto que la estación de servicio que vende la gasolina Premium más cara es la de Valero, ubicada en el kilómetro 7.5 de la carretera Guadalajara-Zapotlanejo.

EN TALPA Y SAN SEBASTIÁN TAMBIÉN HAY PRECIOS ALTOS

Mascota, con la gasolina más costosa en la Entidad

Si usted vive en Mascota, Talpa de Allende o San Sebastián del Oeste, compra la gasolina más cara que en otras regiones del Estado.

La Procuraduría Federal del Consumidor informó que en la semana del 28 de diciembre al 3 de enero, el precio más alto de la gasolina verde se registró en 21.84 pesos por litro, con un margen de ganancia de 3.97 pesos en Servicio Sierra Esmeralda, ubicada en Mascota.

En Diésel, el precio más alto fue 22.49 pesos por litro y con un margen de 3.57 pesos también en esa estación.

En San Sebastián del Oeste el precio de la gasolina regular se cotizó en 20.99 pesos por litro, el de la Premium en 21.30 y el Diésel en 22.29.

En Talpa el precio de la Magna se cotizó en 20.95 pesos por litro, el de la Premium en 21.05 y el Diésel en 21.18.

En el listado aparecen otros municipios como San Martín de Bolaños, Mixtlán y Atemajac de Brizuela con las gasolinas más caras.

La Asociación Mexicana de Gasolineros explicó que el precio se fija de acuerdo con la distancia de la estación de servicio con las terminales de Pemex. Y en Jalisco operan dos terminales: El Castillo, en El Salto, y en Aviación, en Zapopan. Entre las dos atienden a 500 estaciones; las otras 500 restantes cargan en Manzanillo. “Allá el producto es más barato. Cargan directo y no tienen el costo del traslado”, detalló Pablo González.

Hay más competencia, pero no beneficia al consumidor

Aunque desde hace tres años llegaron otras marcas de gasolina al país, no se ha visto reflejado en una baja en los precios al consumidor.

Entre las marcas que ya operan en la ciudad se encuentran Shell, Texaco, Mobil, Chevron, Repsol, British Petroleum, Gulf, Valero y Arco, entre otras.

Juan Pablo González, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), explicó que en Jalisco la mayoría de las estaciones siguen con Pemex porque no hay muchos beneficios para los expendedores y menos para el consumidor.

“La competencia real no existe porque estas empresas consumen la mayoría del producto a Pemex… porque no tienen infraestructura de almacenamiento. La competencia no se da”.

Detalló que, al principio, los expendedores cambiaron la marca de Pemex para estar con las extranjeras, pero con el paso del tiempo la gran mayoría volvió a la paraestatal mexicana.

“Esas marcas están en declive, al principio había hasta colas en las gasolineras porque vendían con publicidad engañosa y decían que tenían un aditivo mágico, pero ahora no hay colas”, afirmó Juan Pablo González.

De acuerdo con el dirigente de los expendedores, las marcas extranjeras también les pidieron comisiones altas a los expendedores por el uso de su marca.

“Algunas les dijeron a los gasolineros que iban a pagar un peso por litro solamente por tener la marca, pero hemos visto una transformación y muchas quitaron los faldones de las marcas porque les cobraban una comisión por su marca”.

Los precios bajaron el año pasado por la crisis internacional del petróleo, pero ya repuntaron. El aumento de las empresas no se traduce en beneficios para los clientes EL INFORMADOR/Archivo

Cae consumo en Jalisco por la crisis sanitaria

La pandemia y la crisis económica provocada por el COVID-19 provocaron una baja en el consumo de las gasolinas desde marzo del año pasado en Jalisco.

En marzo y abril de 2020, el consumo se desplomó hasta 90 por ciento, pero con el paso de los meses poco a poco se fue recuperando.

En esos meses se registraron estaciones de servicio que vendían en promedio 30 mil litros mensuales, cuando su venta era de 300 mil litros mensuales.

“En esos meses, el comportamiento se mantuvo y no subía el consumo de las gasolinas y Diésel porque los más de tres millones de automotores que hay en Jalisco estaban en las cocheras, en los talleres o estacionados en las empresas”, acentuó Juan Pablo González.

Con el paso de los meses, el consumo se recuperó y entre septiembre y diciembre pasados alcanzaron 60 por ciento de lo que anteriormente vendían.

De acuerdo con la Amegas, en Jalisco se vendían 15 millones de litros diarios, de los cuales 60 por ciento corresponden a la gasolina Magna, 30 por ciento al Diésel y 10 por ciento a la Premium. Actualmente se venden alrededor de nueve millones de litros diarios.

Juan Pablo González añadió que el cierre de escuelas, que se mantiene desde marzo del año pasado a la fecha, provoca un bajón en el consumo.

“Las escuelas son un factor de movilidad muy importante. En Jalisco, como no hemos tenido escuelas, los coches de los papás y las señoras están en sus cocheras, entonces se paró el consumo y estamos apenas al 60 por ciento de lo que teníamos”.

El presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros indicó que en enero tradicionalmente baja la venta del combustible.

“La historia siempre dice que, en la curva de las ventas, enero es el peor mes. Siempre empieza muy bajo y se normaliza después de febrero o marzo. Y se detona en diciembre donde hasta falta producto”.

Inmovilizan 638 mangueras en el Estado

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que, al cierre del año pasado, se inmovilizaron en Jalisco 638 mangueras en las estaciones de servicio.

La dependencia acentuó que también se identificaron rastrillos en tres estaciones de servicio, con un total de 38 instrumentos (mangueras) inmovilizados por esta irregularidad.

Pablo González, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, explicó que las mangueras inmovilizadas durante el año pasado fueron “muy similares en comparación con el 2019”.

Sin embargo, el líder de los gasolineros en el Estado señaló que la Profeco no tiene la capacidad suficiente para retirar las sanciones en las empresas que ya cumplen con la normativa, por lo que eso provocó que algunas estaciones operen parcialmente con mangueras clausuradas.

“Llega la Profeco y te encuentra una irregularidad en las mangueras que están goteando, que no tienen holograma, y las cierra. Te deja un acta para que el gasolinero acuda a la Profeco y después ellos van a quitar las restricciones, pero por la pandemia tardan hasta tres meses” en liberar las mangueras.

Por este motivo, dijo que los empresarios presentaron una queja al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Procuraduría sea más ágil en sus procesos.

“Esperemos que, con el arribo de Tatiana Clouthier a la Secretaría de Economía podamos resolver el tema. Ya solicitamos una audiencia para tener un acercamiento y resolver el problema”.

Durante la presentación del programa “Quién es Quién en los Precios”, desde el pasado lunes, la Profeco informó que en las acciones de verificación realizadas del 1 al 7 de enero de 2021 se atendieron a nivel nacional 222 denuncias y se aplicaron 138 visitas, de las cuales tres gasolineras resultaron con irregularidades por no dar litros de a litro, por eso se reportaron seis bombas inmovilizadas.

Al cierre de 2020, se inmovilizaron en Jalisco 638 mangueras en las estaciones de servicio. SUN/Archivo

GUÍA

Exhiben los abusos de los empresarios

Las marcas más caras de gasolina a nivel nacional son Redco, Arco y Chevron. Por otra parte, entre las más baratas se encuentran Total, G500 y Orsan, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor.

Al presentar un balance del programa “Quién es Quién en los Precios”, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, detalló que del 21 al 27 de diciembre de 2020, al considerar los índices de ganancia más altos por marca y por región, en la gasolina regular el precio más alto se registró en 20.29 pesos por litro y un margen de ganancia de 3 pesos en la Estación de Servicio Ersal, de la franquicia Real Fuel, en Hermosillo, Sonora.

El precio más bajo lo tuvo Grupo Gasolinero Huehuetoca, en Medellín de Bravo, Veracruz, con 16.65 pesos y un margen de ganancia de sólo .17 pesos.

En la gasolina Premium, BP Estaciones y Servicios Energéticos (de Combustibles BP) en la alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México, tuvo el precio más alto de 21.62 y un margen de ganancia de 4.39 pesos.

El precio más bajo fue de 16.85, con un margen de ganancia de .26 pesos, en el Grupo Gasolinero Huehuetoca (Pemex), en Medellín de Bravo, Veracruz.

En Diésel, el precio más alto fue de 22.11, con un margen de ganancia de 2.99, en la Estación de Servicio 09920 (Pemex) en Toluca, Estado de México.

El precio más bajo fue de 18.25 y un margen de .15 pesos, en Súper Servicio Naranjito de la franquicia Mobil, en Isidoro Montes de Oca, Guerrero.

En cuanto al precio promedio a nivel nacional, del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2020, la gasolina regular pasó de 19.86 a 18.48 pesos. La Premium lo hizo de 20.98 a 18.99, mientras el Diésel fue de 21.34 a 19.43 pesos.

