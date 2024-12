¿Abrirán los bancos el 12 de diciembre? Esto dice el calendario de la CNBV

Esta semana se celebrará una de las festividades más importantes de la cultura mexicana y el catolicismo, pues cada año se conmemora el Día de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. En 2024, la festividad caerá en jueves. Aunado a ello y a la serie de actividades que comienzan a realizarse por el conocido maratón Guadalupe-Reyes, habitantes de país se han hecho una pregunta: ¿abrirán los bancos con normalidad en esta fecha? Aquí te lo contamos.

¿Abren los bancos el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe?

A pesar de que el 12 de diciembre, Dia de la Virgen de Guadalupe, no es una de las fechas marcadas por la Ley Federal del Trabajo (LFT) como descanso obligatorio, la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) informó que este día los bancos no abren. Esto se debe a que las instituciones financieras responden a una disposición de carácter general de la comisión que no está directamente relacionada con la festividad católica.

De este modo, es verdad que los bancos incorporados a la CNBV cerrarán sus puertas el próximo jueves, sin embargo, esto no se debe a una celebración religiosa, sino a que el 12 de diciembre también se celebra el Día del Empleado Bancario, por ello, se les da descanso a los trabajadores de estas instituciones.

Aunque los bancos se encuentren cerrados por la suspensión de labores, cabe señalar que los cajeros automáticos segregados en diversos puntos geográficos del país estarán funcionando con normalidad, por lo que será posible realizar los movimientos que las máquinas permitan, como el retiro de efectivo.

De forma adicional, las operaciones de la banca digital, electrónica y telefónica también estarán disponibles como siempre, las 24 horas del día.

El Día del Empleado Bancario fue establecido por el Congreso de la Unión en 1952 con el propósito de reconocer la labor de los profesionales que se desempeñan en el ámbito bancario.

Además, en esta fecha también se conmemora la creación de la Asociación de Bancos de México, el 12 de diciembre de 1929. La fecha coincide con el Día de la Virgen de Guadalupe debido a que los empleados acostumbraban sumarse a las actividades religiosas.

