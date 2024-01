El Presidente Andrés Manuel López Obrador, pronosticó este viernes que este año la economía mexicana crecerá 3.5% y estimó que, pese a la crisis generada por la pandemia de COVID-19, su sexenio cerrará con un crecimiento anual de 1.3%.

A pregunta expresa en su conferencia mañanera, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que ve bien la economía en el país, y consideró que no hay nada que pueda llegar a afectar la económica mexicana y "vamos a seguir creciendo".

"Yo no veo nada que nos pueda afectar, nada, la economía está bien, vamos a seguir creciendo. Mi pronóstico es que vamos a crecer este año 3.5. Eso fue lo que dije el año pasado, me gané como dos o tres comidas, porque los economistas, los técnicos, todavía por influencia del modelo neoliberal, son muy pesimistas", dijo.

"Este año vamos a crecer 3.5, igual que el año pasado, o sea, se lleva un estimado de 3.4, creo que vamos a cerrar en 3.5 el año pasado, el 2023. Y éste, 3.5. Y tengo mi pronóstico que a pesar de la pandemia, vamos a lograr un crecimiento anual en el sexenio de 1.3", señaló López Obrador.

"No sólo porque vamos a crecer, aunque sea poco, 1.3 anual, sino porque hay como dicen los técnicos una variable importantísima que muchas veces ellos no toman en cuenta, la mayoría de las veces no se toma en cuenta, esa variable es la distribución del ingreso, no sólo es crecer, sino distribuir", aseguró el Mandatario.

