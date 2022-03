AMLO plantea a Lula crear un bloque económico en el continente americano

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que en su reunión de ayer con el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dialogó sobre la necesidad de un cambio para llegar a la integración de toda América en una región económica como la Unión Europea.

"Ayer hablé de eso con Lula de como pensar no solo en el sueño bolivariano de la integración de América Latina y el Caribe, sino de la integración de América, es un cambio de política".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Mandatario dijo que este objetivo se ve como algo difícil de lograr porque durante 200 años existe una política de falta de respeto hacia los países de América y de mucha desconfianza.

Pero insistió: "Tenemos que buscar un acuerdo y como sucedió en Europa que primero fue la Comunidad Europea y luego la Unión Europea.

Señaló que si se integrara el mercado de América sería el más importante del mundo, con un ingreso per cápita superior a Asia y Europa.

Necesaria la integración de América

"Es necesaria la integración porque de lo contrario en lo productivo y en lo comercial va a seguir aumentando el rezago con relación a Asia y en especial con relación a Chima, eso no convienen, necesitamos mantener los equilibrios, así como no estamos por guerras comerciales, no podemos quedarnos cruzados de brazos cuando hay un crecimiento desmedido de una región que se puede convertir una amenaza de dominación. No queremos hegemonías en lo económico, político, y mucho menos en lo bélico".

Indicó que se requiere convencer a quienes tienen desconfianza sobre la actitud de intervención, de falta de respecto a las soberanías y convencer a los que han sido hegemónicos que ya no es el tiempo de antes, que ya no es el tiempo de los espías y de la promoción de golpes de Estado, de quitar gobernantes a su antojo, de los bloqueos y todo esto que se usaba "en la edad media".

IG