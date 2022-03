El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que se usarán como subsidios parte de los excedentes petroleros con el fin de evitar el incremento del precio de la gasolina y la energía eléctrica del país provocados por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

El titular del Ejecutivo recordó que los excedentes por la venta de petróleo se redistribuyen por medio de una fórmula ya establecida entre los estados y la federación.

"Lo que nos quede a nosotros como Federación, la mayor va a compensar lo que pudiera significar el incremento en los precios de los combustibles, para decirlo con claridad, lo utilizaríamos para subsidiar el precio de los combustibles.", declaró AMLO.

El Presidente López Obrador reiteró que su gobierno tiene un plan en caso de que aumenten el precio de los hidrocarburos y estos no afecten a los consumidores.

“Es importante que se tenga en México, que sepan todos los mexicanos que no vamos a tener problemas de aumentos de precios en combustibles ni energía eléctrica, a pesar de la invasión de la guerra en Ucrania, nosotros nos vamos a aumentar los precios de las gasolinas, del Diesel y el precio de la luz para que estemos tranquilos por eso”, mencionó el mandatario.

El Presidente agregó que debido a la incursión militar rusa en Ucrania hay desequilibrios en el mercado de combustibles, por consiguiente el precio del barril de petróleo a nivel mundial es de 115 dólares.

“Ya es un precio alto, y hay una tendencia de que pueda seguir aumentando, a nosotros no nos afecta, esto no lo deseamos porque si afecta a las economías del mundo, no olvidemos que no todos los países tienen petróleo, nosotros tenemos la dicha, la fortuna de contar con petróleo”, concluyó.

IG