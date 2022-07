Pese a que la inflación llegó a 8.16% su mayor nivel en 21 años, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que "vamos muy bien y de buenas" enfrentándola y garantizó que no aumentará el precio de las gasolinas ni de la luz.

En su conferencia "mañanera" de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador anunció que esta semana habrá una reunión en la que se evaluará el plan para bajar el precio de 24 alimentos de la canasta básica.

López Obrador manifestó que se busca tener resultados pronto con este plan antiinflacionario.

"Decirle a la gente que vamos muy bien, de buenas, y vamos a seguir atendiendo el problema de la inflación, que no va a aumentar el precio de las gasolinas, del diesel, que no va a aumentar la luz, no va a aumentar".

"Esta semana nos reunimos para hacer una evaluación del plan que tenemos para bajar el precio de los alimentos, que es lo más importante el que no nos golpee la inflación, que podamos tener resultados pronto y vamos muy bien", dijo.

OA