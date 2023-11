¿A tu billete le falta un pedazo? Aún vale si tiene este tamaño (FOTOS)

Es común que con el paso del tiempo, los billetes presenten algún tipo de maltrato físico, por lo que el Banco de México (Banxico) recuerda que no pierden su valor cuando se trata del deterioro normal; incluso, si el ejemplar presenta suciedad, manchas, si está deslavado, si está pegado con cinta transparente o si le falta un pedazo (siempre y cuando sea de un tamaño específico).

Es decir, a pesar de que un billete tenga algunas características de desgaste o mutilación, en teoría, no ningún comercio debería negarse a aceptarlo. Solamente en algunos casos particulares la pieza perdería su valor, lo que significaría una pérdida de dinero para su propietario.

Sí, tu billete aún roto, vale. Y aquí te contamos cuándo es el caso.

Un billete conserva su valor cuando:

1. Los billetes con pequeñas porciones faltantes que en suma tengan una superficie menor o igual a 6.16 cm2 (aproximadamente el tamaño de una moneda de diez pesos actualmente en circulación), se consideran como "Billetes Deteriorados" y conservan su valor.

ESPECIAL / Banxico

2. Tiene desgaste, está despintado o decolorado. Eventualmente, estos "billetes deteriorados" deberán ser retirados de circulación para ser sustituidos por billetes en buenas condiciones.

ESPECIAL / Banxico

3. Los billetes que presentan manchas de grasa, aceite, pintura, tinta, sangre o cualquier otra sustancia, sí tienen valor, siempre y cuando sea evidente, que no han sido manchados con la intención de ocultar algún mensaje dirigido al público de tipo religioso, político o comercial.

ESPECIAL / Banxico

4. El solo hecho de que un billete esté roto no afecta su valor y se recomienda que se repare con cinta adherible transparente. Si se repara con cinta no transparente (cinta canela, para aislar, de papel, etc.), se presume que fue con la intención de cubrir u ocultar algo que le quita valor y también podría tratarse de un billete presuntamente falso al que se le cubrió alguna característica que no se pudo imitar.

ESPECIAL / Banxico

En general, un billete conserva su valor aun cuando se encuentre sucio, desgastado, decolorado y/o presente varias señales de maltrato.

Un billete pierde su valor:

Si unes dos o más pedazos de diferentes billetes

Si lo pegas con cintas adhesivas de color

El Banxico pide no maltratar, arrugar, engrapar o rayar los billetes. Si existe alguna situación por la que no te reciben el billete, puedes acudir a una sucursal bancaria donde te pueden hacer el canje gratuito de tu ejemplar.

Con información de Banxico

