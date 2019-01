5 claves para elegir la mejor universidad para ti

En realidad, escoger una buena universidad es tan importante como decidir qué vas a estudiar. Y es que, si bien es cierto que tu esfuerzo y dedicación determinarán muchas cosas, también lo es que una buena casa de estudios te ayudará a obtener la formación adecuada y a encontrar trabajo con mayor facilidad cuando egreses.

Aquí te decimos qué debes tomar en cuenta a la hora de escoger la mejor universidad para ti. ¡Mucho éxito!

1. Prestigio

Créenos: a la hora de buscar trabajo, la reputación que tenga la universidad en la que estudiaste importa… y mucho. Asegúrate de que la universidad que elijas sea una institución avalada por su trayectoria. ¿De qué sirve que te prometan el cielo y las estrellas si nadie la conoce y si los empleadores no la tienen en el radar? Por otro lado, investiga si sus egresados están satisfechos con la formación que recibieron ahí. Puedes preguntar a tus conocidos o bien echar mano de herramientas como Linkedin para contactar con algunos de sus egresados. Por último, busca una universidad que tenga una oferta académica diversa. ¡Para un universitario es imprescindible convivir con estudiantes de otras áreas!

2. Calidad educativa

En este aspecto, te recomendamos tomar en cuenta 4 puntos:

Que los planes de estudio cuenten con validez oficial.

Que la institución esté acreditada por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).

Que los planes de estudio estén actualizados en función de las tendencias del mercado y de las demandas de los empleadores.

Que cuente con profesores responsables y con experiencia en las materias que imparten.

3. Instalaciones adecuadas para el aprendizaje

¿Te imaginas tener que tomar clase en un lugar sucio, con poco espacio y sin luz? ¿O practicar en laboratorios que no tengan el equipo adecuado? Más allá de que tu experiencia no sería muy placentera, seguramente no te prepararías bien para enfrentar el mundo laboral. Al buscar una universidad, asegúrate de que cuente con espacios que te permitan estudiar, practicar, concentrarte y también pasar ratos libres entre clases.

Asimismo, busca que exista un ambiente seguro, así como espacios para realizar actividades extracurriculares.

4. Una bolsa de trabajo

En la universidad te formarás como el profesionista exitoso que serás en el futuro. Por eso es vital que la institución que elijas cuente con una bolsa de trabajo, donde además de tener acceso a un buen número de vacantes, recibas asesoría personalizada para obtener tu primer empleo. Algunas universidades cuentan con programas que te permiten conseguir un trabajo de medio tiempo desde el inicio de tu carrera para que contribuyas al pago de tus estudios y adquieras experiencia profesional.

5. Un ambiente seguro

El campus debe ser como una segunda casa para ti, un lugar donde te sientas seguro y tranquilo. Por eso, debes tener en cuenta que tu alma máter te ofrezca un ambiente tranquilo, para ti y toda la comunidad académica.

Pregúntale a los asesores: ¿cómo cuidan de sus estudiantes? ¿Qué elementos de seguridad tienen?

Y el pilón…

Apoyos económicos y colegiaturas accesibles

El costo de la educación no debe ser un impedimento para cursar una carrera universitaria. Infórmate sobre los planes de alternativas de pagos, becas y financiamientos a los que puedes recurrir en caso de requerir un apoyo extra para lograr titularte.

¿Ya conoces la UNITEC?

* La Universidad Tecnológica de México, presente en Guadalajara, tiene más de 50 años formando profesionales exitosos en sus nueve campus del país.

* Tiene más de 190 mil egresados y cuenta con más de 80 programas educativos incluyendo ingenierías, carreras de Ciencias de la Salud y Gastronomía.

* Sus instalaciones están diseñadas para el aprendizaje; cuenta con más de 300 talleres y laboratorios de alta tecnología.

* Su Bolsa de Trabajo ofrece más de 39 mil vacantes anuales, así como asesoría y capacitación para ayudar a los jóvenes a encontrar empleo.

* Sus colegiaturas son accesibles y no hay costos por inscripción o reinscripción. Además, la universidad cuenta con financiamientos y Becas Académicas que se asignan en función del promedio de la prepa.

Conoce más en unitec.mx