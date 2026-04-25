Dónde ver EN VIVO Cruz Azul vs Pumas por la Liga MX Femenil 2026

La Liga MX Femenil vive sus momentos más tensos y emocionantes con la llegada de la Jornada 17 del Clausura 2026. Este fin de semana, las celestes buscarán consolidar su gran campaña regular frente a unas universitarias que siempre complican los partidos importantes y que llegan con la urgencia de demostrar su valía en el terreno de juego. El cierre de torneo exige la máxima concentración de todas las jugadoras involucradas.

El equipo cementero ha demostrado un nivel competitivo altísimo a lo largo del semestre, asegurando su lugar en la zona de clasificación con actuaciones memorables. Sin embargo, sumar tres puntos en casa será vital para mejorar su posición en la tabla general, asegurar un mejor cruce en la Liguilla y recibir los cuartos de final con la ventaja anímica que otorga una victoria en el último partido de la fase regular.

¿Cuándo y dónde se jugará el Cruz Azul vs Pumas de la Liga MX Femenil?

El esperado encuentro que paralizará a los aficionados se llevará a cabo este sábado 25 de abril de 2026. La cita para los seguidores de ambas escuadras es a las 15:45 horas (tiempo del centro de México), un horario ideal para disfrutar del mejor futbol femenil en compañía de la familia y amigos, justo en el preámbulo de la tan ansiada "Fiesta Grande" del balompié nacional.

En esta ocasión, el escenario elegido para el vibrante choque será el Estadio Centenario, ubicado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Esta sede alterna ha sido una verdadera fortaleza para Cruz Azul Femenil durante la actual temporada, brindando un ambiente inmejorable, un clima cálido y el apoyo incondicional de una afición que no ha dejado de alentar a sus jugadoras en cada compromiso disputado como locales.

¿Dónde ver en vivo el partido de la Jornada 17 y no perderte ningún detalle?

Para todos aquellos aficionados que no puedan asistir físicamente al estadio, la transmisión oficial del partido estará disponible a través de las pantallas de ViX, la popular plataforma de streaming. Esta aplicación cuenta con los derechos exclusivos de los juegos como local del conjunto cementero.

El regreso de jugadoras clave en Cruz Azul

Una de las mejores noticias para la escuadra local es el inminente regreso de jugadoras clave como Aerial Chavarin, quien superó una lesión en el tobillo y ya entrena al parejo de sus compañeras. Su presencia, sumada al desequilibrante talento de la guatemalteca Ana Lucía Martínez, promete ser un factor determinante para potenciar la ofensiva celeste y generar constantes dolores de cabeza a la zaga rival durante los noventa minutos.

Por su parte, Pumas UNAM intentará contrarrestar este poderío ofensivo con una defensa sólida, un mediocampo combativo y contragolpes rápidos que pongan a prueba los reflejos de la portera local. El duelo táctico desde los banquillos también jugará un papel fundamental, convirtiendo este enfrentamiento en un auténtico juego de ajedrez donde el más mínimo error podría costar el partido y alterar el destino de ambos equipos en la inminente Liguilla.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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OB