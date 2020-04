Zlatan Ibrahimovic critica a Club Malmo por retirar su estatua

Zlatan Ibrahimovic, delantero de AC Milán, criticó este viernes al Club Malmo, equipo en el que se formó y debutó como profesional, por retirar su estatua de la ciudad, luego de ser vandalizada por aficionados.

Luego de marcar un gol con el Hammarby durante un pequeño torneo amistoso al interior de dicho club, "Ibra" aseguró que su equipo de formación únicamente busca atención mediática y su huella seguirá intacta.

"Me da pena. Lo que quieren es atención y que los medios escriban sobre ello, pero es de nivel de guardería. La estatua era lo que era, pero que la hayan derribado no significa que mi historia se caiga, perdurará para siempre", sentenció para una plataforma de streaming sueca.

El 8 de octubre de 2019, Ibrahimovic inauguró la estructura que la Asociación Sueca de Futbol erigió en su honor, pero luego de comprar acciones del Hammarby, acérrimo rival del equipo azul celeste, los seguidores la atacaron en muestra de descontento.

"Deben asumir su responsabilidad, que hagan y crean lo que quieran. Hice lo que hice por el club, aunque no me querían y me engañaron en primer contrato. Aun así, los ayudé y les di más de 100 millones de coronas (10 millones de euros). He sido demasiado bueno", añadió.

AJ