Zidane acusa a Bale de no querer jugar

El técnico francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, refutó ayer acusaciones de “falta de respeto” por no alinear al atacante Gareth Bale frente al Bayern Munich el sábado en un partido amistoso en Houston.

El agente de Bale fue quien hizo dicha declaración, mientras que Zidane le respondió alegando que fue el jugador el que no quiso participar en el partido.

“Para empezar, no le falté el respeto a nadie”, dijo el entrenador del Real Madrid, a quien se le preguntó también sobre la esperada transferencia de Bale en la víspera del amistoso en Washington contra el Arsenal.

“El otro día Gareth no se cambió, no quería hacerlo porque el club estaba negociando su partida”, dijo sobre el polémico delantero de 30 años.

El Real Madrid cayó finalmente por 3-1 ante el Bayern alemán.

El ex jugador del Tottenham, quien llegó a España en 2013, ya no encaja en los planes de Zidane, quien no lo ha ocultado y le ha pedido a su directiva que le de rapidez al acomodo del jugador.

“Hoy es un jugador del Real Madrid”, dijo el técnico, agregando que el delantero, quien formó en su día parte de un trío atacante con el francés Karim Benzema y el portugués Cristiano Ronaldo, entrenaría con el equipo la noche de ayer.

Zidane se mantuvo esquivo en cuanto al destino que podría tomar Bale.

“Sinceramente, no sé nada”.