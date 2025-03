Después de la remontada del Atlas ante Tijuana, el director técnico de Xolos, Juan Carlos Osorio, aseguró que la derrota de su equipo la noche de ayer domingo 9 de marzo lo dejó muy triste, al grado de compararla con la caída de la Selección Mexicana ante Chile en la Copa América de 2016.

"He tenido decepciones en la vida y en el mundo futbol, duras, dolorosas, como el partido que se perdió contra Chile 7-0, pero lo de hoy me dejó muy triste", señaló el técnico en la Liga MX.

De igual manera, el estratega colombiano se dijo responsable de la caída de Xolos, luego de que consideró se apresuró con los cambios, por lo que enfatizó en que se equivocó al depositarle la presión a los jóvenes de su equipo.

"Me hago responsable de todo, de pronto creo me apresuré en los cambios, que no dieron resultado y creo que no acerté en los nombres. Me equivoqué en depositarle tanta presión a los jugadores jóvenes", agregó.

Al final, Osorio ofreció disculpas a la afición fronteriza, luego de que no hay razones para sustentar que su equipo recibiera cuatro goles en menos de 30 minutos.

"Pedirle disculpas a nuestra afición, a nuestra gente, porque no hay razones suficientes para sustentar un partido que iba 3-0 en el minuto 60, termine 3-4, quiere decir que en los últimos 30 minutos nos hicieron cuatro goles" , concluyó el técnico de Xolos de Tijuana.

OF