Xolos, por la ventaja en la ida ante Monterrey

Una vez superada la temporada regular, los ocho mejores equipos de la Liga MX se concentran para enfrentar los Cuartos de Final. Uno de los platillos principales para la Liguilla del futbol mexicano es el choque entre Xoloitzcuintles y Rayados (3 y 6 de la tabla general), duelo entre norteños que arranca serie en Tijuana.

Para el conjunto fronterizo, llegar a instancias finales representa un momento importante pues significa la oportunidad de luchar por el segundo título de su historia. Diego Cocca, timonel canino, se siente "orgulloso del equipo que tenemos porque todos están tirando para el mismo lado".

Asimismo, en Xolos saben que la Liguilla es un certamen diferente, pues "ahora empieza un torneo nuevo y habrá que prepararse psicológicamente hacerlo de la mejor manera; va a estar durísimo pero tenemos muchas ganas de vivir la experiencia", reconoció el ex futbolista argentino. Este miércoles, Tijuana recibirá al conjunto de Monterrey para disputar la primera parte de esta serie.

Del lado regiomontano, saben que arrastran una deuda con su afición pues no sólo no han podido coronarse desde el Apertura 2010, además, en su última oportunidad, los Rayados cayeron en la Final ante su más odiado rival deportivo: los Tigres, apenas en diciembre de 2017. Sin embargo, la esperanza de la fiel afición blanquiazul se renueva cada temporada y, si bien es cierto que en este torneo Monterrey no logró despuntar como se esperaba, al cierre, el equipo tuvo un alza al no probar derrota en los últimos seis cotejos disputados.

Al respecto, Jonathan Urretavizcaya, delantero rayado, sabe que el ritmo de su equipo le da para pensar en el campeonato pues "las últimas fechas lo hicimos de buena manera. Los que están en Liguilla tienen todo para ser Campeón, ningún equipo va a ser fácil". Para ello, reconoce, "si nosotros queremos ser campeones, tenemos que mejorar un poco más en el juego", algo en lo que se declaran listos de cara al arranque de su participación en la llamada "Fiesta Grande".

Xolos vs Monterrey, duelo de ida de los Cuartos de Final de la Liga MX. El choque está pactado para este miércoles a las 21:30 horas en el Estadio Caliente.

OF