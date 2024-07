El serbio Novak Djokovic sigue imponiendo marcas y este lunes se convirtió en el primer tenista de toda la historia en clasificarse a los Cuartos de Final de algún Grand Slam en 60 ocasiones durante su carrera.

Fue con su triunfo ante el danés Holger Rune, quien cayó por parciales de 3-6, 4-6 y 2-6 que “Nole” pudo meterse de nuevo a la ronda de los ocho mejores de Wimbledon, instancia en donde ahora se medirá contra Alex de Miñaur por el pase a las Semifinales.

Lo sorprendente de todo esto, más allá de la estadística antes citada, es que apenas el 5 de junio pasado el tenista serbio se sometió a una cirugía para reparar un desgarro muscular en el menisco de su rodilla derecha , pero aún con todo esto ahora está a sólo un par de duelos de meterse a la disputa por su título número 25 de Grand Slam.

En este contexto, Novak aprovechó su triunfo para agradecer a los aficionados que lo han apoyado en este torneo, esto sin olvidarse de mandar un mensaje para sus detractores.

"Para los aficionados que han sido respetuosos conmigo, buenas noches, y para los que no lo han sido, bueenaaaas noches. Sé que estaban apoyando a Rune, pero eso era una excusa para silbarme".

"He estado en el circuito más de 20 años y yo me centro en la gente que me respeta y que paga la entrada para verme . He jugado en ambientes más en contra que este y no me afecta", comentó luego de su pase a los Cuartos de Final.

Será este miércoles 10 de julio cuando se dispute el duelo entre Djokovic y De Miñaur, mismo en donde el serbio seguirá en su camino a otro título en la previa a su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

