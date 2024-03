Vuelve la Liga MX tras la Fecha FIFA

Tras el parón de la Liga MX, el Torneo Clausura 2024 vuelve a la actividad al dejar atrás la actividad de la Selección mexicana en la Fecha FIFA y este viernes arranca la Jornada 13 con el duelo entre Puebla y Tigres en el Estadio Cuauhtémoc en punto de las 19:00 horas; seguido por el enfrentamiento entre el campeón América que recibirá en el Azteca al San Luis y Mazatlán le hará los honores a Tijuana, en lo que podría ser el peor partido de esta fecha.

En cuanto a equipos tapatíos, el Guadalajara tendrá una dura visita a los Rayados de Monterrey el sábado a las 19:00 horas, mientras que los rojinegros del Atlas recibirán el domingo por la tarde en el Estadio Jalisco a Querétaro, en un partido lleno de recuerdos crudos.

En cuanto a las transmisiones de televisión, el aficionado amante del futbol mexicano podrá ver cuatro de los nueve partidos por señal abierta: Puebla vs Tigres, América vs San Luis, Mazatlán vs Tijuana y Pumas vs Cruz Azul.

El duelo entre Rayados y Chivas será por TUDN, Pachuca ante Toluca y FC Juárez vs Santos Laguna van por Fox Sports, mientras que los encuentros entre Atlas vs Querétaro y Necaxa ante León, serán exclusivos por la señal de ViX+; misma compañía de streaming que tendrá los nueve encuentros en sus pantallas.

JORNADA 13. HORARIOS Y TRANSMISIÓN

Puebla vs Tigres. Viernes 29 de marzo / 19:00 horas / Azteca 7

América vs San Luis. Viernes 29 de marzo / 20:00 horas / Canal 5

Mazatlán vs Tijuana. Viernes 29 de marzo / 21:00 horas / Azteca 7

Pachuca vs Toluca. Sábado 30 de marzo / 19:00 horas / Fox Sports

Monterrey vs Chivas. Sábado 30 de marzo / 19:00 horas / TUDN - ViX+

Pumas vs Cruz Azul. Sábado 30 de marzo / 21:05 horas / Canal 5

Atlas vs Querétaro. Domingo 31 de marzo / 17:00 horas / ViX+

Necaxa vs León. Domingo 31 de marzo / 19:00 horas / ViX+

FC Juárez vs Santos. Domingo 31 de marzo / 19:36 horas / Fox Sports

