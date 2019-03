Volví por amor al Real Madrid: Zinedine Zidane

El francés Zinedine Zidane asegura que volvió a tomar las riendas de Real Madrid por amor al club, tras dejar el cargo al final de la temporada pasada y obtener nueve títulos.

"Quiero ser claro en esto. Cuando me fui era el momento necesario para mí, para el vestuario y los jugadores. Lo necesitaban. No era porque a mí me gustara marcharme", comentó "Zizou" en su presentación.

Añadió que después de dos años y medio y ganar casi todo había que cambiar algo. "Tuve varias propuestas, pero no he querido marcharme a otro equipo".

Zidane volverá al banquillo merengue en sustitución del argentino Santiago Solari, quien tuvo una mala actuación, ya que fueron eliminados de la Copa del Rey y de la Champions League en la misma semana que perdió el clásico ante Barcelona en la Liga de España.

"Cuando el presidente me llamó, no puede decirle que no. Cuando has ganado mucho puedes tener un bajón, desde fuera, sentía que estaba dentro viendo a mis jugadores. No estoy contento de cómo han ido las cosas", aseguró el campeón del mundo con Francia en 1998.

Sobre la vuelta del goleador portugués Cristiano Ronaldo, fue tajante y aseguró que por ahora no hablará de fichajes para el equipo, aunque recalcó que el astro lusitano es una leyenda del Madrid por lo que hizo con la elástica blanca.

El "Mago de La Castellane" tendrá el mismo cuerpo técnico que tuvo durante la primera etapa al mando del Real Madrid y lo primero que hará será platicar con la plantilla para tratar de revertir el mal paso del club, que está en riesgo de no acceder a la Champions League de la próxima temporada.

