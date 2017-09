Verán un Atlas apasionado: Uvaldo Luna

GUADALAJARA, JALISCO .- El volante del Atlas Uvaldo Luna, está seguro que por el parón que se dio en la Liga MX luego del sismo que sacudió México la semana pasado, el equipo supo sacarle provecho trabajando fuerte en lo físico, porque la plantilla está mucho mejor en ese sentido y listos para el difícil encuentro que sostendrán este martes ante el Puebla.

''Un equipo que saldrá a dar todo, no nada más por ellos sino por la ciudad, por lo que ha pasado y no será fácil, estamos peleando un tema complicado, pero no iremos con las manos abajo, levantaremos la mano y será un buen partido. Verán a un Atlas apasionado y entregado''.

Además de trabajar en el tema físico, Luna dijo que han detectado errores, mismos que han buscado corregir para la difícil prueba ante los dirigidos por ''Chiquis'' García, quien se está jugando su puesto en el timón poblano.

''Entrenamos cada día para ser mejores, estamos viendo los errores que hemos cometido y sacamos lo positivo para mejorar en cada encuentro. En lo personal siento que, he estado mejorando. Estoy consciente de que desafortunadamente los partidos no se han dado, personalmente me ha ido bien pero eso no sirve de nada cuando no se obtiene el resultado grupal''.

El Puebla en dos de sus últimos cuatro encuentros jugados en casa no ha podido marcar, pero estos son números que no deben generar ningún tipo de confianza en el Zorro, porque, dijo Luna, saldrán a jugar con todo en busca de darle una alegría a su ciudad y los tapatíos están dispuestos a dar lo mejor, para un buen espectáculo.

''Para la ciudad es complicado, lo entiendo, pero nosotros no podemos ir con la ilusión de no jugar, con contrario, es una ciudad que se apasiona con el futbol y podemos darle una alegría. Son cosas que se dieron, no podemos dejar de vivirlo''.

El Zorro tiene el cotejo ante el Puebla, luego visita a otro equipo en problemas de descenso, el Veracruz y calificó Luna, como determinantes los juegos tanto para el descenso como para buscar escalar posiciones en la tabla general.

''Sabemos que esta semana es importante para nosotros, tenemos a Puebla y Veracruz, si aflojamos será complicado, pero para eso trabajamos, para tomar el buen desempeño y que el equipo retome las primera posiciones de la tabla. No será nada fácil, estamos conscientes de eso, pero estamos con mentalidad positiva para dar lo mejor''.

El que esté trabajando con el equipo Rafael Márquez, le da seguridad al plantel, cambia el panorama en muchos aspectos tenerlo cerca, ya que es un referente, una guía para todos y para todo.

''Más que nada es su liderazgo, el que toma en la cancha, siempre está para ayudar, nunca lo ves con cara negativa, siempre piensa positivo y ayuda en todo momento''.

Respecto a las pronunciaciones que se han dado en redes sociales, que una parte de la fiel ya no quiere a José Guadalupe Cruz al frente del equipo, Luna salió a la defensa del timonel.

''Presionados no estamos, para nada. La verdad, nosotros tampoco la culpa es de él, nosotros debemos hacer nuestro trabajo, es un reto más para ganar los siguientes partidos. Estamos excelente, fue un parón largo, pero fue para bien en carga (física porque trabajaron a full) y se verá que fue para bien''.