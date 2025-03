Venezuela toma el puesto del repechaje de Conmebol

Con un gol de penal de Salomón Rondón, Venezuela derrotó el martes 1-0 a Perú y avanzó a la séptima posición de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, que da acceso a la repesca internacional.

El delantero del Pachuca a los 41 minutos una pena máxima que había provocado Josef Martínez para darle a la Vinotinto su primera victoria en los últimos 10 encuentros.

"Sabíamos lo que nos jugábamos, era matar o morir. Entregamos todo y merecíamos estos tres puntos", comentó Rondón.

Venezuela llegó a 15 puntos y desplazó a Bolivia, que, tras igualar con Uruguay, quedó octava con 14 unidades.

La Vinotinto es, además de Argentina, la única selección que no ha perdido en casa en la presente eliminatoria, con tres triunfos y cuatro empates.

Los seis primeros de Sudamérica accederán directamente al Mundial del año entrante en Norteamérica, mientras que el séptimo disputará un repechaje intercontinental.

Perú complicó sus opciones de clasificación al sumar su octavo revés y quedar con 10 puntos en la novena posición cuando quedan cuatro fechas por disputar.

Chile, que empató sin goles ante Ecuador, ocupan la última posición.

En el estadio Monumental de Maturín, Venezuela salió con un planteamiento ofensivo, con la presencia de Rondón y Martínez en el ataque, en búsqueda de un triunfo que avivara sus opciones y le permitiera salir de la mala racha de ocho presentaciones sin ganar en la fase de clasificación.

Rondón tuvo la primera ocasión a los 15 minutos en un mano a mano que no pudo definir ante la salida del arquero Pedro Gallese.

Perú se defendió con orden en el primer período y sufrió las amonestaciones del zaguero Carlos Zambrano y el volante Pedro Aquino por dos entradas fuertes en la mitad de la cancha.

A los 41 minutos, Martínez peleó un balón suelto en el área y recibió una entrada de Zambrano por detrás, lo cual produjo el penal que sirvió para el tanto del triunfo de Venezuela.

Rondón engañó a Gallese y firmó su gol 14 en las eliminatorias, con el cual se afianzó como el máximo artillero histórico de la Vinotinto, con 46 dianas.

Perú gritó momentáneamente el empate en el tiempo de descuento de la primera parte, pero la anotación de Bryan Reina fue invalidada tras la revisión en el videoarbitraje.

Tras acudir al VAR, el juez chileno Cristian Garay anuló la acción porque el balón dio en el brazo de Reina tras rematar de cabeza en el área pequeña.

"No podemos permitir que nos hayan puesto una terna chilena... tienen que ponernos una (terna) argentina o uruguaya, no una chilena, no me jod…", se quejó el capitán peruano Paolo Guerrero.

En el comienzo del segundo tiempo, el seleccionador de Venezuela, Fernando Batista, reforzó el mediocampo con el ingreso de Telasco Segovia en detrimento de Martínez.

Por su parte, el timonel peruano Óscar Ibáñez aumentó su volumen ofensivo con la entrada de Edison Flores y Kevin Quevedo.

El extremo venezolano Yeferson Soteldo aprovechó los espacios para amenazar con dos remates que llevaron peligro al arco peruano.

Venezuela fue retrocediendo con el paso de los minutos y defendió cada vez más cerca de la portería defendida por Rafael Romo.

"Terminamos los últimos 20 minutos un poco cerca de nuestro arco, pero no hubo ninguna jugada peligrosa de gol", analizó Batista.

Perú incluyó en el tramo final a Gianluca Lapadula para acompañar a Paolo Guerrero en el ataque.

El volante Renato Tapia tuvo oportunidad de igualar a los 78 minutos con un disparo dentro del área, que se marchó por encima del travesaño.

Con la firmeza de Romo bajo los tres palos y la seguridad de los zagueros Nahuel Ferraresi y Wilker Ángel, Venezuela logró mantener el resultado y alimentar la ilusión de lograr su primera clasificación a un Mundial.