Dak Prescott, quarterback titular de los Cowboys de Dallas, se sometió ayer a una cirugía para corregir una lesión en el pulgar de la mano derecha y estará fuera de acción casi dos meses.

Según el reporte de los Cowboys la operación fue exitosa.

El pronóstico para que Prescott vuelva a estar en los controles del equipo está entre la semana 8, para el juego del 30 de octubre ante los Panthers, y el de la semana 10, del 13 de noviembre, cuando Dallas chocará con los Packers.

Prescott salió lesionado el domingo en los minutos finales del último periodo en la derrota de los Cowboys por 19-3 ante los Buccaneers de Tampa Bay en la Semana 1 de la temporada 2022 de la NFL.

La lesión sucedió en una jugada en la que el mariscal de campo lanzó el balón y en el movimiento su mano chocó con el casco de uno de los linieros de Tampa Bay; después de esa acción no pudo volver a sujetar el ovoide por el dolor.

“Me dijeron que era una rotura más limpia de lo que pudo haber sido. Obviamente no es lo que quieres escuchar, pero no es lo peor que me ha pasado. Es sólo un bache en el camino y seguiré adelante. No hay que entrar en pánico”, dijo Prescott sobre su lesión.

Cooper Rush tomará su sitio como titular en Dallas.