Uriel Antuna se sincera por su etapa de indisciplina

Uriel Antuna está viviendo uno de sus mejores momentos como futbolista en su corta trayectoria profesional.

El extremo mexicano comenzará su quinto torneo portando la camiseta de Cruz Azul, donde ha logrado convertirse en un elemento importante.

Sin embargo, el seleccionado nacional reconoció que tuvo que atravesar por un periodo complicado para poder llegar a donde se encuentra en la actualidad.

"Cambié muchas cosas en mí al llegar acá [Cruz Azul], muchas cosas dentro y fuera del campo que me estaban afectando", reveló el exjugador del Manchester City.

En entrevista con Adrián Esparza Oteo para TUDN, el originario de Durango aceptó que necesitaba un cambio en su vida personal porque no estaba satisfecho con lo que vivió en Chivas, sobre todo por el tema de las indisciplinas.

"Yo no quiero esa imagen de mí. No quiero que la gente ni los niños me recuerden con esa imagen que dejé fuera del campo", manifestó Uriel Antuna.

