Unos 15 mil espectadores asistirán este jueves a la Supercopa de Europa

Unos 15 mil 500 espectadores, la gran mayoría húngaros, asistirán este jueves al estadio Puskas de Budapest para presenciar la Supercopa de Europa, que disputan Bayern Múnich y Sevilla, primer gran partido de futbol europeo con público desde marzo, indicó la UEFA a horas del comienzo del choque (14:00 horas tiempo del centro de México).

La confederación europea había querido en un primer momento ocupar el 30% de las 68 mil plazas del estadio, unas 20 mil personas en este este proyecto piloto de reintroducción de público a pesar del recrudecimiento de la pandemia de coronavirus en Europa y especialmente en Hungría.

Una decisión que alimentó las críticas, principalmente del gobierno regional de Baviera, que pidió a los hinchas del Bayern Múnich que no viajaran a Budapest.

"Tendremos casi 16 mil espectadores en el estadio, ni el 30%. Las medidas son estrictas y no es cuestión de tomar riesgos sanitarios para los fans", señaló el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin en una rueda de prensa este jueves.

"Lo más sencillo hubiera sido no hacer nada, esperar. Si no haces nada, no cometes errores, pero nada se mueve. La salud es nuestra prioridad número uno, pero queremos aportar esperanza", añadió, precisando que la instancia trabaja "día y noche" en la situación sanitaria y no había decidido "nada por el momento sobre la presencia de espectadores en los futuros partidos europeos", hasta ahora previstos a puerta cerrada.

Este jueves, más del 90% de los espectadores en el estadio serán locales. De las tres mil entradas reservadas para los aficionados de cada club, únicamente 350 serán utilizadas por el Sevilla y mil 200 por el Bayern, indicaron fuentes de la organización.

Algunos centenares de hinchas bávaros devolvieron sus entradas en los últimos días después de que Alemania situara a Hungría en "zona de riesgo" sanitaria.

