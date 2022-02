Un tapatío en la Premier League

Son casi dos años en el futbol de Europa, específicamente en el Brentford de la Liga Premier de Inglaterra. Hoy funge como parte del cuerpo técnico de este club, sumado a la Selección de Noruega cuando hay fecha FIFA.

Es Bernardo Cueva, entrenador mexicano que dejó la comodidad de Chivas para cumplir sus sueños en el Viejo Continente.

Tapatío apasionado del futbol, hogareño, pero entregado a su profesión, desde muy chico se enamoró del deporte y buscó estar involucrado en cualquier ámbito.

Su actual experiencia en Europa y su amor por su patria y por el equipo que le dio la oportunidad de mostrarse al mundo, hacen que no cierre las puertas en un futuro para poder dirigir al Guadalajara, equipo de sus amores.

“No tenía hasta hace poco idea ni presente eso. Para mí es una gran responsabilidad representar a mi país desde mi trinchera, ahora me toca dar lo mejor de mí, con exigencia, poner en lo más alto el nombre de México”, platicó en charla con El Informador.

El mexicano trabaja en cancha con los seleccionados noruegos en eliminatorias. ESPECIAL

—¿Cómo se da tu llegada al futbol de Inglaterra?

—Por algunas coincidencias de la vida, cuando decido que mi ciclo había terminado en el club en donde estaba (Chivas), a las dos semanas me buscó el Brentford y una cosa llevó a la otra y se dio la oportunidad de venir acá a trabajar.

—¿Cómo se dio tu salida de México hacia Inglaterra?

—Fue cuando el Brentford me busca, en ese momento no trabajaba para ningún club, no sabía que pasos iba a tomar, yo conocía bien al club por su filosofía, por sus formas de trabajar, es un club que siempre busca innovar, tener alternativas diferentes para el mundo del futbol que lo requiere, los resultados son importantes, están a la vista de todos y la visión del club de pensar diferente y buscar ser más eficientes en algunos rubros, eso me llamó mucho la atención y cuando me buscan, platicamos, se da la oportunidad y al final se dio.

—¿Cómo surge tu labor con la Selección de Noruega?

—Por la mismas ganas de la Federación de Noruega para optimizar sus áreas y potenciar a su equipo en todos los partidos, por lo demandante que es el futbol a nivel de selecciones, cualquier ventaja que se pueda tener, puede ser la diferencia y ellos contactan al club, ellos tenían relación con algunas personas, se abre la plática conmigo y de esa manera el club accedió y con la federación se dio la posibilidad al mismo tiempo. Estoy con Noruega en las Fechas FIFA únicamente.

—¿Qué significa Chivas en tu carrera?

—Es el club que me dio la oportunidad, estoy sumamente agradecido con Jorge (Vergara), con Amaury y con la gente con la que estuve colaborando y que fue partícipe para que se me diera la oportunidad, la palabra es agradecimiento y siempre tendré presente el aprendizaje todo el tiempo que estuve ahí.

El seleccionador Stale Solbakken confía en Bernardo, a quien le deja las charlas de pizarrón. ESPECIAL

—¿En dónde te ves en cinco años?

Hoy en día es difícil contestar eso, aunque evidentemente tengo ambiciones y sueños, hoy estoy enfocado en Brentford, en la labor que tengo aquí, de seguir ayudando al club en lo que pueda, potenciar el desempeño al máximo, ahora tengo la temporada y terminar lo más alto posible en la tabla.

—¿Tienes proyectado ser director técnico en jefe?

—Nunca me cerraré a ningún tipo de posibilidad en donde me pueda desarrollar, esa puede ser una probabilidad en el futuro, pero hoy quiero seguir desarrollándome y aportando al club, dando mi máximo para lograr mis objetivos.

—¿Te ves dirigiendo al Guadalajara en algún momento?

—En donde me pueda desarrollar y donde me pueda dar al máximo, es la manera en la que trato de vivir y trato de estar siempre buscando ser y estar con la mejor posibilidad de ser un entrenador elite y si algún proyecto es interesante, pero jamás me cerraré a nada.

JOVEN TÉCNICO MEXICANO

Bernardo Cueva Martínez