Un representante me pidió dinero para jugar con la Selección: "Bofo" Bautista

El exjugador Adolfo "Bofo" Bautista reveló que un representante le pidió dinero para formar parte de la Selección mexicana.

"Gente de pantalón de largo como el represente Juan Sámano quería tres millones de pesos para que estuviera yo en la Selección y yo no accedí. Dije que si iba a estar en la Selección es por mi capacidad o por mi talento", narró Bautista para W Radio.

El exatacante de 40 años fue parte del Tri que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010.

"Él (Sámano) tenía mucho contacto con la gente de Selección, de pantalón largo, incluso me amenazó que no iba a ir al Mundial y yo no accedí. Tuve la fortuna de ir al Mundial, Aguirre me llevó y él busco algo regresando del Mundial para dañarme futbolísticamente, y fue eso, (decir) que el 'Conejo' había corrido más que yo. Se manejan esas cosas, tienen mucho poder los representantes”.

A pesar de su mala experiencia, Baustista es tajante respecto a los jugadores que se niegan a ser convocados al la Selección mexicana.

"Antes todos queríamos estar en Selección, en la lista de Copa Oro o Copa América, algunos jugadores dejaban nacimientos de sus hijos".

“(Ahora) es otra época, no hay tantos jugadores con talento ni jerarquía como antes, y el jugador que no quiera estar que lo quiten y le den oportunidad a los jóvenes”.

