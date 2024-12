La Champions League 24/25 tuvo una nueva jornada este miércoles 11 de diciembre, con equipos históricos del futbol europeo buscando sumar puntos en esta fase de liga, incluyendo al Barcelona, AC Milan y Manchester City.

Esta es la última jornada que se disputará en 2024, dejando las dos restantes para disputarse en enero de 2025. Con tantos equipos cercanos en puntos, estos partidos serán clave para determinar cuales equipos estarán clasificados directamente a los octavos de final , y quienes deban jugar un Play-Off clasificatorio en febrero.

Los partidos más relevantes del día incluyen al Barcelona visitando al Borussia Dortmund, Juventus de Turín recibiendo al Manchester City de Pep Guardiola y el Feyenoord de Santiago Giménez ante el Sparta Praga.

Resultados HOY en la UEFA Champions League

Estos son los resultados de este miércoles 11 de diciembre en la segunda mitad de la jornada 6 en la fase de liga de la UEFA Champions League 24/25:

Atlético de Madrid 3-1 Slovan Bratislava

Lille 3-2 Sturm Graz

AC Milan 2-1 Estrella Roja

Arsenal 3-0 Mónaco

Benfica 0-0 Bologna

Borussia Dortmund 2-3 FC Barcelona

Feyenoord 4-2 Sparta Praga

Juventus 2-0 Manchester City

Stuttgart 5-1 Young Boys

�� Goleadas, emoción y sorpresas en la Champions League‼ #UCL pic.twitter.com/X3UpgLNz3t— Liga de Campeones (@LigadeCampeones) December 11, 2024

La séptima jornada en la fase de liga se disputará entre el martes 21 y miércoles 22 de enero , siendo el penúltimo partido de la primera fase antes de los cruces de eliminación directa. Los partidos más destacados de la próxima jornada serán el Manchester City vs PSG, Liverpool vs Lille y Benfica vs Barcelona.

MBV