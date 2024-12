Tricampeonato del América derrochó MEMES en redes sociales

La final de vuelta de la Liga MX entre Monterrey y América no solo marcó un hito en la cancha, sino que también desató una ola de creatividad en las redes sociales. En el Estadio BBVA, las Águilas lograron un triunfo histórico al conquistar su tercer título en torneos cortos, convirtiéndose en el primer equipo mexicano en alcanzar este logro. Pero si algo no puede faltar después de un duelo de esta magnitud, son los memes, y esta ocasión no fue la excepción.

El triunfo americanista y la derrota de Monterrey se convirtieron rápidamente en el tema central de cientos de publicaciones llenas de humor. Las redes sociales se llenaron de referencias al nuevo campeonato del América, consolidado como gigante del fútbol mexicano, y de burlas hacia la afición rayada por el resultado final.

Como es costumbre, el ingenio de los cibernautas capturó cada detalle del encuentro, transformando la rivalidad futbolística en un espectáculo lleno de creatividad y risas.

Mientras tanto la final del torneo de fútbol mexicano: "la retiene, la retiene y la sigue reteniendo..." pic.twitter.com/lFvXEJ8eN7— RoderRichardson (@RoderRichardson) December 16, 2024

Monterrey los primeros 84 minutos de la final // Monterrey a partir del minuto 85: #Rayados #America #FinalLigaMx pic.twitter.com/yRiFEYBCHy— Simpsonito (@SoySimpsonito) December 16, 2024

No veo al magnífico Sergio Canales apareciendo en la gran final pic.twitter.com/QpxKIb0u57— Hugol ^^ (@Hugol343) December 16, 2024

