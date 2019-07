Tribunal confirma inocencia del ''Cabrito'' Arellano

Un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León ratificó la resolución de inocencia, dictada por una juez de control, a favor del ex futbolista Jesús "Cabrito" Arellano, quien fue detenido e ingresó al penal del Topo Chico, el pasado 4 de mayo, acusado de presuntamente violar a su sobrina.

El 9 de mayo, Arellano abandonó el reclusorio, luego que la juez de control, Aída Aracely Reyes, determinó no vincular a proceso al ex jugador de Rayados y de la Selección Mexicana, al desestimar la declaración de la sobrina del ex futbolista y dictámenes expedidos por peritos en psicología.

La defensa de Jesús Arellano presentó como testigos a la esposa e hija del ex jugador, quienes declararon que no observaron nada extraño, el día que supuestamente ocurrieron los hechos señalados por la denunciante.

El ex integrante de Rayados estuvo dos años prófugo. Sin embargo, el 4 de mayo regresó a su domicilio, al poniente de Monterrey, con la presunta intención de celebrar su próximo cumpleaños en familia. Ante esto, los agentes ministeriales llegaron al lugar y presentaron una orden de aprehensión en su contra.

La Fiscalía General de Justicia del Estado impugnó la liberación de Arellano por parte de la juez Aída Aracely Reyes; pero el magistrado, Jorge Luis Mancillas Ramírez, determinó que "son infundados los agravios formulados por la Fiscalía, así como por la asesora jurídica de la víctima del delito".

Por ello, el magistrado Mancillas Ramírez resolvió que "se confirma la resolución de fecha 9 de mayo de 2019, mediante la cual la juez de control y de juicio oral penal en el Estado (Aída Aracely Reyes), decretó auto de no vinculación a proceso, en favor de José de Jesús Arellano Alcocer".

