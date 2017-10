Trabajamos pensando en Liguilla: José Madueña

El apoyo para el técnico José Guadalupe Cruz se debe demostrar en el campo, no hablando y así lo han hecho en el Atlas. José Madueña aseguró que la plantilla no cambia su meta, buscar la calificación y seguir aumentado el cociente para lograr la salvación, porque con triunfos podrán mantener al estratega en su cargo.



"Nosotros trabajamos buscando la Liguilla, no dejando de lado el tema porcentual. Creemos que estamos para entrar a la Liguilla, pero si pasamos por una racha que hace dudar o entrar en incertidumbre (a la afición), nosotros no dudamos de lo que podemos hacer".



En el mismo tenor que se expresó Facudo Erpen, Madueña señaló que la confianza para el director técnico está intacta hasta el final y seguirán luchando por obtener los objetivos trazados, aunque no le guste a la afición el juego que realizan.

"La afición paga su boleto, tiene derecho a expresarse, nosotros dentro del campo buscamos hacer nuestro trabajo, el que nos pide el técnico y los jugadores estamos con él. A la gente le podrá gustar o no, pero él ha trabajado bien y podrán tener su molestia, pero no siempre tendrán la razón. Nosotros seguiremos trabajando y creyendo en el trabajo del profesor".

Atlas ha ido sumando ingredientes que los han fortalecido en todos los aspectos y los triunfos son la cereza en el pastel, como el regreso de Rafael Márquez a los entrenamientos, el regreso de Stiven Barreiro al equipo titular tras superar la lesión, entre otros temas. Tener a Márquez es ayuda importante para todos en el plantel.



"Si, (Rafael Márquez) aporta liderazgo, pese a que en la cancha no ha estado. Fuimos perjudicados cuando no estuvo, pero su regreso modificó el estado anímico. Estamos contentos por eso. De primero, el liderazgo, sin decir una palabra. Sabemos lo que representa Rafa en la institución, se acerca y siempre tiene una palabra exacta para algún momento, comentario o consejo, lo ha hecho conmigo, como con otros. Eso motiva y he visto que lo hace con los demás".



La meta esta semana de tres encuentros, es considerada en el zorro como vital porque se han propuesto obtener todos los puntos en disputa, lo cual Madueña no ve descabellado lograr porque traen buena inercia.



"Esta semana es pesada con partidos, arrancamos con Santos pensando en sacar la mayoría de los puntos, ganar los tres por qué no. Ahora estamos concentrados en Morelia, (Rubén Ruidíaz) es un goleador, también tienen más jugadores buenos por fuera para que él funcione. Es el jugador más importante por los goles, pero tienen otros y atrás de él también hay más".